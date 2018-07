Il fait de plus en plus chaud aux Grosses Têtes

publié le 28/06/2016 à 18:00

La présentation des Grosses Têtes



Une Grosse Tête qui travaillera tout l'été sur RTL parce qu'elle a décidé de ne pas vous faire de l'ombre sur la plage…Caroline Diament.

Une Grosse Tête qu'on a pu voir chez Truffaut parce que Jardiland était fermé…Elie Semoun.

Une Grosse Tête très sportive qui fait régulièrement des séances d'hebdo…Franz-Olivier Giesbert.



Une Grosse Tête qui n'a jamais offert de dessous à sa femme parce qu'il ne fait pas dans la dentelle… Laurent Baffie.



Une Grosse Tête dont tous les cafetiers savent qu'il a une sacrée paire de coudes…Jean-Jacques Péroni.



Une Grosse Tête tellement mythomane qu’elle peut dès maintenant nous raconter ses vacances d’été…Christine Bravo.



Christine Bravo (crédits photo Elodie Grégoire) Crédit : Elodie Grégoire

