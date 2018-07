publié le 29/08/2016 à 22:03

Il restera comme l'inoubliable interprète de Willy Wonka dans le film Charlie et la chocolaterie. Mais sa carrière va bien au delà de cette comédie de Mel Stuart en 1971. L'acteur américain Gene Wilder, véritable pilier des comédies débridées de Mel Brooks, est décédé lundi à l'âge de 83 ans, selon le magazine Variety. Gene Wilder, dont le nez proéminent et la chevelure bouclée abondante rendaient son visage reconnaissable entre tous, est décédé des suites de la maladie d'Alzheimer à Stamford dans le Connecticut, précise le magazine.



Et autant dire que depuis ses débuts en 1967, sa filmographie est riche. De Bonnie and Clyde (Arthur Penn, 1967) à Alice au pays des merveilles (Nick Willing, 1999) en passant par Charlie et la Chocolaterie (Mel Stuart, 1971) et Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur me sexe sans jamais oser le demander (Woody Allen, 1972), Gene Wilder s'est imposé comme une véritable pointure du cinéma américain.



Gene Wilder, acteur fétiche de Mel Brooks

Mais c'est au côté de Mel Brooks que Gene Wilder a connu ses plus grands succès sur grand écran. S'il n'a jamais décroché un Oscar, il a été nommé dans la catégorie du meilleur second rôle pour Les Producteurs (1969) mais aussi dans la catégorie du meilleur scénario adapté pour Frankenstein Junior (1975). "Gene Wilder - L'un des vrais grands talents de notre époque. Il a gratifié de sa magie tous les films que nous avons faits et il m'a gratifié de son amitié", a tweeté Mel Brooks, après l'annonce du décès.



Gene Wilder-One of the truly great talents of our time. He blessed every film we did with his magic & he blessed me with his friendship. — Mel Brooks (@MelBrooks) 29 août 2016

Né Jerome Silberman à Milwaukee dans le Wisconsin, il était le fils d'un émigré juif russe et d'une mère d'origine russe née dans l'Illinois, selon sa biographie disponible sur le site spécialisé IMDB. Il avait été soigné pour un lymphome en 2000. Son neveu, Jordan Walker-Pearlman, souffrait de la maladie d'Alzheimer depuis trois ans et avait fait "le choix de garder cela secret" pour "protéger" le sourire des enfants qui le croisaient.