Francis Cabrel et The Rolling Stones dans le Stop ou Encore du 1er Juillet 2017

Stop ou Encore, c'est l'émission culte de vos matinées du week-end. Vous aimez l'artiste qui vous est proposé à l'antenne ? Vous votez immédiatement, en direct, pour l'entendre encore et encore. C'est vous qui décidez, c'est vous qui dites "Stop" ou "Encore".Aujourd'hui, Vincent Perrot vous propose de jouer au 3210 , afin de gagner, entre autres, des montres RTL .

The Rolling Stones

En votant au 3210 ce matin pour les artistes programmés remportez le DVD des Rolling Stones " Olé Olé Olé a trip across latin America ", le film de la tournée des Rolling Stones en Amérique Latine! A vos téléphones : 3210

Place ensuite à Céline Dion qui vient d'entamer une tournée à travers la France, qui passera par l'AccorHotels Arena de Paris les 4, 5, 8 et 9 juillet 2017!

Ne loupez pas ensuite The Rolling Stones , qui vont inaugurer La U ARENA de Nanterre, en donnant 3 concerts les 19, 22 et 25 octobre 2017 avec RTL ! L'occasion aussi ce matin de retrouver quelques uns de leurs titres mythique... A vos téléphones: 3210...

