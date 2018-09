Francis Cabrel et Adèle dans le Stop ou Encore du 29 septembre 2018

publié le 28/09/2018 à 11:25

Ce matin dans Stop ou Encore votez pour Francis Cabrel ... L'occasion de vous annoncer qu'il participera entre le 23 et le 28 octobre à la 31ème éditions des "Nuits de Champagne" à Troyes, avec notamment un concert le 23, ainsi qu'un concert en clôture le 27, avec 900 choristes sur des airs Pop et Folk... A vos téléphones 3210 ou sms 74900!



Votre Stop ou Encore vous propose ce matin, de voter pour Adèle, qui signe son retour en annonçant la sortie de son nouvel album pour Noël 2019! Vous pourrez voter pour "Hello", "Skyfall" ou encore "Set fire to the train"... Que des succès... A vos téléphones 3210, ou sms 74900...



De la nouveauté ce matin dans votre Stop ou Encore, avec Kendji Girac, déjà numéro un des ventes avec son nouvel album "Amigo". Vous en écouterez un extrait "Pour oublier" un retour aux sonorités Gypsy et aux notes de guitare. Kendji Girac sera en tournée en France au printemps 2019! N'hésitez pas 3210 ou par sms au 74900.

En votant ce matin dans Stop ou Encore pour les artistes programmés, gagnez un séjour V.I.P. pour 2 personnes à Troyes, pour assister au Festival "Nuits de Champagne" en partenariat avec RTL et assister ainsi à la séance de clôture avec Francis Cabrel et Le Grand Choral... Nuit à l'hôtel, dîner, Transport SNCF..... On vous attend au 3210 ou par sms au 74900.





Vincent Perrot est aux commandes de l'émission

