publié le 30/08/2016 à 17:54

Quoi de mieux pour combattre le blues de la rentrée que de prévoir un, voire, plusieurs concerts dans les semaines qui suivent ? RTL.fr vous a concocté son agenda des artistes majeurs à ne pas manquer en cette fin d'été. La rentrée devrait notamment être marquée par le grand retour sur les routes de Renaud, qui a prévu une tournée titanesque à partir du mois d'octobre, en passant par le Zénith de Paris du 11 au 15 octobre.



L'interprète de Mistral Gagnant croisera peut-être le chemin de Pascal Obispo (notamment le 8 octobre à Amnéville, le 16 novembre à Marseille et le 17 décembre à l'AccorHotels Arena de Paris), des Insus (ex-Téléphone, les 21 et 22 octobre à l'AccorHotels Arena de Paris, en plus de nombreuses dates en province), Louise Attaque (au Zénith de Paris le 8 octobre et à Grenoble le 6) ou encore Patrick Bruel (à la salle Pleyel, à Paris, du 14 au 16 octobre).

De son côté, Benjamin Biolay investira la salle Pleyel du 23 au 25 septembre, tandis que Lynda Lemay se produira à l'Olympia les 1er et 2 octobre. Lara Fabian se rendra au Grand Rex à Paris le 2 octobre, avant d'enchaîner avec d'autres dates dans le reste de la France en novembre. On n'oubliera pas non plus Kendji Girac qui poursuit sa tournée marathon en octobre et les L.E.J qui assureront 3 Olympia déjà complets en octobre, avant de donner d'autres dates en novembre.

Côté international, Justin Bieber va marquer la rentrée en donnant 2 concerts les 20 et 21 septembre, déjà complets à l'AccorHotels Arena. Ben Harper & The Innocent Criminals lui succéderont le 14 octobre, et se rendront dans d'autres villes françaises ensuite. Les Red Hot Chili Peppers leur succéderont à l'AccorHotels Arena les 15, 16 et 18 octobre, après avoir investi Montpellier le 13. Enfin, les fans de musique de films devraient se ruer sur les concerts du légendaire compositeur Ennio Morricone au Palais des Congrès de Paris les 24 et 25 septembre.