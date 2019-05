Dire Straits et Pascal Obispo dans le Stop ou Encore du 19 Mai 2019

David Zincke - Money For Nothing (Dire Straits)

publié le 19/05/2019 à 08:14

Pascal Obispo / Dire Straits

Au programme du Stop ou Encore de ce dimanche on démarre avec Dire Straits ! En parlant de Dire Straits, Mark Knopfler sera en concert à Paris le 17 juin 2019 à l’AccorHotels Arena, à Strasbourg le 12 Mai, à Lyon le 19 Juin et à Nîmes le 15 Juillet. Il a d'ailleurs annoncé dans une récente interview pour la radio norvégienne que cette tournée pourrait bien être sa dernière. En tout cas il réfléchit à la question. Mais pas si surprenant que ça quand on sait qu’il aura 70 ans en août prochain.



Pascal Obispo sera lui aussi en concert proche de chez vous notamment au Zénith de Paris les 22 et 23 novembre prochain. En attendant il sera entre autres à Beauvais le 22 Mai, à Châteauneuf sur Isère le 25 Mai, à Saint Vulbas le 27 Juin, à Nîmes le 30 Juin, à Carcassonne le 23 Juillet, à Salon de Provence le 26 Juillet, à Rouen le 08 Octobre, à Montpellier le 15 Octobre.

A GAGNER : Tout ce weekend également vos places pour le festival de Carcassonne qui se tiendra du 28 Juin au 31 Juillet 2019 ! Un cadre unique en France pour vivre les spectacles au plus proche des grands artistes tel que Christine and The Queens, Thomas Dutronc, Joan Baez, Pascal Obispo, Sting, Kendji Girac, Liam Gallagher !



Vincent Perrot est aux commandes de l'émission

Stop ou Encore, c'est l'émission culte de vos matinées du week-end. Vous aimez l'artiste qui vous est proposé à l'antenne ? Vous votez immédiatement, en direct, pour l'entendre encore et encore. C'est vous qui décidez, c'est vous qui dites "Stop" ou "Encore".Aujourd'hui, Vincent Perrot vous propose de jouer