Christophe Beaugrand chante les succès d'Âge tendre, la tournée des idoles

publié le 28/09/2016 à 18:00

La présentation des Grosses Têtes :



Une Grosse Tête qui est passée de Blonde à Rousse, mais ça n'a pas encore d'effet sur ses bonnes réponses… Caroline Diament.

Une Grosse Tête qui contrairement à Hatem Ben Harfa est sur tous les terrain… Florian Gazan.

Une Grosse Tête qui s'est fait cambrioler en début de semaine et on se demande bien qui est reparti avec tous les disques de Dorothée… Christophe Beaugrand.



Une Grosse Tête qu'il vaut mieux inviter au théâtre qu'au restaurant… Bernard Mabille.



Une Grosse Tête qui a racheté la tournée des idoles en viager… Christophe Dechavanne.



Une Grosse Tête jamais en retard pour être râleur…Pierre Bénichou.



