Chris : accusée de plagiat, elle estime être victime de sexisme

publié le 30/07/2018 à 15:41

C'est une polémique qui n'en finit plus. La chanteuse de 30 ans, Chris, s'est vu être accusée de plagiat par de nombreux internautes suite à la publication de son nouveau titre, Dam dis-moi. Un morceau long de près de quatre minutes qui a provoqué la stupéfaction sur internet. La raison ? La chanson de l’artiste ressemble étrangement à des samples du logiciel professionnel de création musicale et de mixage d’Apple, Logic Pro. Une vidéo montrant les similitudes entre les deux créations a rapidement enflammé la toile.



L'artiste a tenu à réagir à ces accusations, dans un long entretien accordé à l'Obs. "Je n’ai pas plagié une chanson, ce que j’ai pris est libre de droits. 95% des raps d’aujourd’hui empruntent des chansons connues", déclare-t-elle. "Au moins trois morceaux de Rihanna sont bâtis à base de boucles issues de ces logiciels. Je n’ai pas plagié, j’ai samplé une boucle libre de droits, sur laquelle j’ai ajouté des paroles, la mélodie de chant, les arrangements. C’est une technique de création comme une autre. Démocratiquement, je suis libre de prendre ce que je veux dans Logic pro", explique-t-elle.



Questionnée sur la suppression de sa vidéo du réseau social Facebook, l'artiste répond ne rien à voir avec son retrait, et se dit victime de sexisme. "Je déplore qu’on en soit encore là en France. On se permet de douter que je puisse être auteur et producteur parce que je suis une femme", s'insurge-t-elle.