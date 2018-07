Charlotte de Turckheim de retour aux Grosses Têtes

publié le 27/10/2016 à 18:00

La présentation des Grosses Têtes :



Une Grosse Tête qui fait son retour Rue Bayard…Charlotte de Turckheim.

Une Grosse Tête qui avec son livre, espérait obtenir le Prix Femina…Steevy.

Une Grosse Tête dont les plus grands scientifiques n'ont pas encore réussi à calculer l'IMC…Bernard Mabille.



Une Grosse Tête dont les parents ne lui ont pas assez dit qu'il ne fallait pas répondre…Florian Gazan.



Une Grosse Tête qui fait son retour seul en scène à l'Européen en Novembre…François Rollin.



Une Grosse Tête patriote qui défend les trois couleurs : blanc, rouge, rosé… Jean-Jacques Peroni.



Charlotte de Turckheim (crédit photo : Charlotte Schousboe / FTV)

Venez jouer avec les Grosses Têtes !

Inscrivez vous pour participer aux différents jeux proposés par Les Grosses Têtes et remporter peut être de nombreux cadeaux !



- Ayez votre nom associé à une question de Laurent Ruquier et tentez de remporter la somme de 300€.

- Participez au Challenge 'Face Aux Grosses Têtes' et remportez un voyage.

- Donnez le contenu de la Valise RTL et remportez celui-ci.



Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de RTL, en donnant vos coordonnées complètes et le jeu auquel vous souhaitez participer.



Pour la Valise RTL, vous pouvez également vous inscrire par SMS en envoyant le mot "VALISE" au 74 900.



Bonne chance !