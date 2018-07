Calogero et Stevie Wonder dans le Stop ou Encore du 2 Juillet 2017

publié le 30/06/2017 à 14:02

Aujourd'hui dans votre Stop ou Encore vous pourrez écouter et voter pour Calogero qui sera en tournée avec son "Liberté chérie Tour" dès mars 2018, l'occasion ce matin aussi d'écouter son nouveau titre "Je joue de la musique", qui annonce la sortie de son 7ème album "Liberté chérie" pour fin août 2017..! A vos téléphones: 3210...







Votre Stop ou Encore vous permet ce matin de voter et de de réécouter l'artiste aux 72 millions d'albums vendus à travers le monde :"Stevie Wonder"! "Superstition", Free" etc...... A vos téléphones au 3210...

Stevie Wonder Crédit : Adam Bettcher / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP



Une plongée dans les tubes de l'année 1999... Souvenez vous: Zebda, Sixpence none the richer, Liane Foly...... Alors... Stop....ou... Encore... 3210!





En votant au 3210 ce matin pour les artistes programmés remportez le DVD des Rolling Stones "Olé Olé Olé a trip across latin America", le film de la tournée des Rolling Stones en Amérique Latine! A vos téléphones:



The Rolling Stones

Vincent Perrot est aux commandes de l'émission

