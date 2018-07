Calogero et Lana Del Rey dans le Stop ou Encore du 29 avril 2017

publié le 28/04/2017 à 11:17



Aujourd'hui dans votre Stop ou Encore vous pourrez écouter et voter pour Calogero afin d'écouter son tout nouveau titre sorti hier "Je joue de la musique", qui annonce la sortie de son nouvel album pour la rentrée 2017! Autre nouveauté dans votre Stop ou Encore ce matin: Lana Del Rey en duo avec The weeknd sur son tout nouveau titre "Lust for life".... Elle sortira d'ici peu un nouvel album et en attendant vous pourrez la voir à l'hippodrome de Longchamp à Paris, dans le cadre du Festival "Lollapalooza"... Hommage ensuite à Gregory Lemarchal, qui nous quittait le 30 avril 2007... A vous de voter sur rtl.fr !



En votant au 3210 ce matin pour les artistes programmés vous pouvez remporter vos Pass pour assister au Festival "Lollapalooza", les 22 et 23 juillet 2017 à l'Hippodrome de Longchamp! au programme, Lana Del Rey, The Weeknd, Red Hot Chili Peppers, LP, Pixies et bien d'autres encore... !A vos téléphones: 3210



Vincent Perrot est aux commandes de l'émission

Calogero Je joue de la musique

Lana Del Rey devrait sortir un nouvel album studio en 2017, plein de "surprises" et passerait ses journées en studio depuis fin novembre. Crédit : LEON NEAL / AFP

Grégory Lemarchal est décédé des suites d'une mucoviscidose en 2007 Crédit : VIRGINIE LEFOUR / BELGA / AFP



Stop ou Encore, c'est l'émission culte de vos matinées du week-end. Vous aimez l'artiste qui vous est proposé à l'antenne ? Vous votez immédiatement, en direct, pour l'entendre encore et encore. C'est vous qui décidez, c'est vous qui dites "Stop" ou "Encore".Aujourd'hui, Vincent Perrot vous propose de jouer au 3210 , afin de gagner, entre autres, des montres RTL.