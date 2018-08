publié le 20/05/2018 à 10:02

Harry McCoy et Steevie Cooper, un flic et un truand, dans le Glasgow du début des années 70. Ils ne sont pas dans le même camp et pourtant, il sont amis. Le second a défendu le premier quand les deux gamins étaient soumis au régime de fer des ensoutanés de la maison de redressement. Steevie a pris les coups et fait du cachot, en lieu et place d’Harry. Quinze ans plus tard, Cooper règne sur les filles et la drogue. Harry enquête sur la mort annoncée de Lorna Skirving, une serveuse de restaurant tapineuse à temps partiel. Sa mort prochaine a été annoncée par Howie Nairn, un taulard qui l’a dit de vive voix à l’inspecteur McCoy, qui n’a rien pu faire. L’assassin a abattu Lorna avant de se suicider, au beau milieu de la gare routière de Glasgow. Ça peut suffire à fermer le dossier et c’est ce que veulent faire les grands chefs de la police, mais pas McCoy. Parmi ses clients tarifés, Lorna avait Lord Dunlop et son fils, une grande famille d’Ecosse qui est l'une des plus riches du pays. Et avec ceux-là, Harry McCoy a un compte très personnel à régler.



Autant vous le dire tout de suite : je me suis franchement régalé en lisant Janvier noir, premier polar de l’Ecossais Alan Parks. Il n'y a rien de révolutionnaire dans ce récit dont les héros sont des flics vraiment pas nets, des filles au bout du rouleau et des salauds bien trempés. Mais c’est un roman bien fait, bien écrit, bien mené ! Ça sent le tabac froid et la bière tiède ; la ville est sale et il pleut tout le temps. Rien que du classique, je vous dis. Mais pourquoi s’en priver ? C’est si bon, de temps en temps…

"Janvier noir" d'Alan Parks est dans "C'est à lire" Crédit : Rivages

Janvier noir, signé Alan Parks, est paru chez Rivages.