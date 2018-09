publié le 18/09/2018 à 09:49

Ce mardi 18 septembre 2018, Trois hommes et un couffin s'offre une dernière représentation. Le long-métrage de Coline Serreau, sorti en 1985 et qui a enregistré plus de 10 millions d'entrées a été transposé en pièce de théâtre. Cette comédie française avait connu une adaptation hollywoodienne et bollywoodienne. Trente-trois ans après, c'est toujours la réalisatrice de soixante-dix ans qui est aux commandes.



L'histoire met en avant trois colocataires célibataires qui vont devoir s'occuper d'un bébé. Le trio, Michel Boujenah, Roland Giraud, André Dussollier est cette fois-ci remplacé par trois jeunots "vus à la télé" : Ben (vu chez Michel Drucker), Alex Vizorek (vu sur Canal plus) et Bruno Sanches (vu dans Catherine et Liliane sur Canal plus).

Le bébé dont les trois protagonistes s'occupent est bien évidemment un faux, mais tout un système de son le rend assez fragile nous explique Bruno Sanches : "Le bébé est fait en silicone (...) On doit le manipuler comme si c'était un vrai bébé parce que plusieurs câbles passent derrière son cou et puis il pèse son poids, les deux heures de représentation sont assez intenses".

La pièce est diffusée en direct sur France 2 ce soir à partir de 21 heures. Le record d'audience théâtrale est détenu par Les Fugueuses (2009), qui a rassemblé plus de 8 millions de téléspectateurs et téléspectatrices.