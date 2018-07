En votant au 3210 ce matin pour les artistes programmés vous pourrez remporter un DVD "La la Land" avec Emma Stone et Ryan Gosling et des montres RTL ! A vos téléphones : 3210 !

Bruno Mars et Frero Delavega dans le Stop ou Encore du 28 Mai 2017

REPLAY - Bruno Mars cartonne avec son "That's what I like" et les Frero Delavega s'apprêtent à faire leur dernier concert à Bordeaux prochainement, on en parle dans le Stop ou Encore de Vincent Perrot du 28 Mai 2017.

