Bruce Springsteen et Robbie Williams dans le Stop ou Encore du 1er octobre 2016

publié le 30/09/2016 à 13:02

Aujourd'hui dans votre Stop ou Encore vous pourrez écouter et voter pour Bruce Springsteen, dont la biographie "Born to run" est sortie en librairie mardi dernier.... Vous écouterez ensuite Christophe Maé , qui débute en novembre une tournée dans toute le France... Découvrez le tout nouveau titre de Robbie Williams "Party like a russian", qui annonce la sortie pour le 4 novembre 2016 de son nouvel album "Heavy entertainment show"...A vous de voter sur rtl.fr !





Stop ou Encore au Mondial de l'Automobile Crédit : Georges Benady

En votant au 3210 ce matin pour les artistes programmés, vous pourrez remporter la biographie de Bruce Springstreen "Born to run", ainsi que son album "Chapter and verse" ! Et bien sûr des montres RTL...Alors à vos téléphones.... 3.2.1.0.



Vincent Perrot est aux commandes de l'émission

Bruce Springsteen le 11 juillet 2016 sur la scène de l'AccorHotels Arena Crédit : BERTRAND GUAY / AFP

Christophe Maé sur la scène du Grand Studio RTL Crédit : Sipa Presse

Robbie Williams toujours en forme sur scène Crédit : Fabien Chareix / RTL.fr









Stop ou Encore, c'est l'émission culte de vos matinées du week-end. Vous aimez l'artiste qui vous est proposé à l'antenne ? Vous votez immédiatement, en direct, pour l'entendre encore et encore. C'est vous qui décidez, c'est vous qui dites "Stop" ou "Encore".Aujourd'hui, Vincent Perrot vous propose de jouer au 3210 , afin de gagner, entre autres, des montres RTL.