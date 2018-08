publié le 25/08/2018 à 09:39

Les bibliothèques sont des paradis pour amis des mots, et certaines, en cet été 2018, ne manquent pas d’idées pour nous rappeler combien il est agréable de leur rendre visite. Il y en a même qui se donnent la peine de venir nous rejoindre sur les plages de nos vacances. Si vous ne partez pas ou si vous êtes déjà revenu, allez faire un tour dans celle de votre quartier – la plupart sont climatisées, ça peut même être conseillé par les canicules qui courent !



Mais penchons-nous sur une bibliothèque en particulier, celle de Beaune, en Côte-d’Or, qui a eu l’idée la plus réjouissante de l’été. Si vous y êtes de passage ou si vous avez la chance d’habiter la capitale des vins de Bourgogne (miam !), allez voir son exposition intitulée "Petits Bouts de vies oubliés dans les livres".

Depuis six ans, les bibliothécaires de Beaune ont décidé de conserver les marque-pages oubliés par les lecteurs. La motivation de départ, c’était tout bêtement de les leur rendre. Mais la plupart n’étaient pas réclamés. D’où l’idée d’en faire une exposition.

C’est tout un quotidien qu’on laisse comme ça dans nos livres

C’est vrai qu’on utilise un peu n’importe quoi parfois comme marque-page. C’est un véritable et délicieux inventaire à la Prévert : une place pour le concert de David Gilmour, chanteur et guitariste des Pink Floyd, une liste de courses, une feuille morte, une recette de cuisine à base de pommes de terre, de lait, d’œuf, de gruyère et d’oignons, un ticket perdant de jeu à gratter, et puis, rayon romantique, une lettre du 24 février 1972 qui commence par "Mon chéri", une carte sur laquelle un certain Cyril a écrit : "Mon amour, tu m’as manqué, je t’aime". Dans un genre plus prosaïque, on trouve aussi un petit mot sur un carré de papier jaune qui dit : "Pendant que tu ronfles, je vais marcher", et même une feuille de papier-toilette décoré.



Mes préférés, ce sont les mots des enfants. Par exemple ces deux petits papiers sur lesquels une main malhabile à l’orthographe fantaisiste demande avec plein de cœurs dessinés autour : "Est-ce que tu aimes Marie en amoureuse ?". "Puis déclare : "Je t’aime, Mouadhe, je suis pressé de te voir au carnaval". Et un autre, avec un gros cœur bariolé là aussi, qui s’excuse : "Pardon maman chérie de ne pas avoir été gentil avec toi ce matin".



En fait, c’est tout un quotidien qu’on laisse comme ça dans nos livres. Parce que les livres accompagnent notre vie ! En tout cas, voilà une expo à la fois originale, rigolote et émouvante. Et qui sait, vous y retrouverez peut-être ce petit mot d’amour de 1987... Dépêchez-vous, vous avez jusqu’au 1er septembre.