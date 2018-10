Ce matin dans votre Stop ou Encore, vous pouvez voter pour le duo Nile Rodgers & chic qui sortiront, le 14 septembre, leur nouvel album "It's About Time". Ils dévoilent aujourd'hui le funky "Till The World Falls".! A vos téléphones 3210, ou sms 74900...

article

7794081119

Bernard Lavilliers et le duo Nile Rodgers & chic dans votre stop ou encore du 14 juillet 2018

Bernard Lavilliers et le duo Nile Rodgers & chic dans votre stop ou encore du 14 juillet 2018

Bernard Lavilliers et ses titres cultes et le duo Nile Rodgers & chic qui sortiront, le 14 septembre, leur nouvel album "It's About Time". Ils dévoilent aujourd'hui le funky "Till The World Falls".

https://www.rtl.fr/culture/arts-spectacles/bernard-lavilliers-et-le-duo-nile-rodgers-chic-dans-votre-stop-ou-encore-du-14-juillet-2018-7794081119

https://cdn-media.rtl.fr/cache/crhP-AnSNfYsXCY95ied8A/330v220-2/online/image/2018/0713/7794104748_eric-jeanjean.jpg