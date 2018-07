"Avec Édouard Luntz", de Nadar et Frey est la bande dessinée RTL du mois

publié le 29/05/2018 à 09:30

Avec Édouard Luntz, le cinéaste des âmes inquiètes de Nadar et Julien Frey est la bande dessinée RTL du mois de mai 2018. Une histoire qui débute il y a vingt ans, à l'époque où l'auteur Frey est alors étudiant en cinéma.



Le jeune homme cherche un financement pour réaliser un court-métrage. Le seul producteur qui accepte de le rencontrer est un certain Édouard Luntz, un type dont il n'a jamais entendu parler. Mais Julien Frey ne fera jamais de film : Il est devenu depuis scénariste pour la télé et la bande dessinée.



Ce n'est que des années plus tard qu'il apprend que l'histoire d'Édouard Luntz est vraie. Ce dernier a bien été réalisateur dans les années 60 de plusieurs films, notamment Les Cœurs Verts ou Le Dernier Saut, en compétition à Cannes en 1970. Il a fait tourner Jeanne Moreau, Michel Bouquet, Catherine et Pierre Arditi, avant de complètement tomber dans l'oubli et de disparaître en 2009.

La bande dessinée est une enquête passionnante dans les arcanes du cinéma. Julien Frey arpente les bibliothèques, part à la rencontre des proches de Luntz : son fils et ses anciens collaborateurs. Une oeuvre littéraire dessinée sous le crayon de Nadar, en noir et blanc comme le premier film de Luntz.

