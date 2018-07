AC/DC et Michel Delpech dans le Stop ou Encore du 30 avril 2016

publié le 29/04/2016 à 11:23

Aujourd'hui dans votre Stop ou Encore vous pourrez écouter et voter pour AC / DC, qui sera le 13 Mai prochain en concert au nouveau Stade Vélodrome à Marseille ! Vous pourrez aussi voter pour écouter les tubes de Michel Delpech, Zucchero, Christine and the Queens, The Doors...





Pour le choix des auditeurs, choisissez entre Madonna et Tina Turner ! A vous de choisir sur rtl.fr !

En votant au 3210 ce matin pour les artistes programmés, vous pourrez remporter vos places pour le concert d'AC / DC qui aura lieu le 13 Mai prochain à Marseille et bien sûr des montres RTL ! A vos téléphones.... 3210



Le choix des auditeurs sur rtl.fr jusqu'à 10h50 Madonna ou Tina Turner ?

Vincent Perrot est aux commandes de l'émission

AC / DC

MICHEL DELPECH

CHRISTINE AND THE QUEENS

Stop ou Encore, c'est l'émission culte de vos matinées du week-end. Vous aimez l'artiste qui vous est proposé à l'antenne ? Vous votez immédiatement, en direct, pour l'entendre encore et encore. Vous pouvez aussi peser sur la programmation de l'émission en votant toute la semaine et jusqu'à la dernière minute pour les prochains artistes en compétition (sur rtl.fr). C'est vous qui décidez, c'est vous qui dites "Stop" ou "Encore".Aujourd'hui, Vincent Perrot vous propose de jouer au 3210 , afin de gagner des montres RTL.