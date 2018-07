publié le 29/03/2017 à 17:12

Habiter dans un ours, remonter le Rhône enfermé dans une bouteille, vivre sur une plate-forme suspendue à 20 mètres du sol ou pendant une semaine dans une pierre, Abraham Poincheval enchaîne les performances spectaculaires. Seulement un mois après être sorti du rocher dans lequel il a survécu pendant huit jours, l'artiste français se lance un nouveau défi au Palais de Tokyo, à Paris. À partir de ce mercredi 29 mars, il tentera de couver de vrais œufs de poule, jusqu'à l'éclosion, d'ici 21 à 26 jours.



"Nous avons fabriqué une sorte de vivarium, une vitrine, pour pouvoir conserver la chaleur et ne pas être trop dépendant de la chaleur du musée", a expliqué Abraham Poincheval à Franceinfo. Une nouvelle performance artistique inédite - et plutôt originale - qui sera filmée et retransmise en permanence sur YouTube. Une dizaine d’œufs ont donc été installés dans ce vivarium, couvés par l'artiste de 44 ans, emmitouflé dans une épaisse cape et entouré de provisions.

À partir d’aujourd’hui #AbrahamPoincheval couve des œufs, nuits et jours, jusqu’à leur éclosion ¿https://t.co/s3ydXJBNPz pic.twitter.com/i4QVPl0ea1 — Palais de Tokyo (@PalaisdeTokyo) March 29, 2017

"Qu’un homme couve des œufs m’intéresse parce que cela pose la question de la métamorphose et du genre. Ce sont des énonciations très précises qui peuvent tout à coup devenir poreuses, s’éroder, se transformer", a expliqué Abraham Poincheval sur le site du Palais de Tokyo.

