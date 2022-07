14-Juillet : RTL a pu assister aux préparatifs militaires

Le défilé du 14 juillet approche à grands pas. Et les militaires préparent activement l'événement. Les pilotes d'hélicoptères ont pu réaliser un premier tour de piste avant le tour officiel de jeudi. Plusieurs appareils, des Caïman NH90, ont décollé depuis Chartres en direction des Champs-Elysées. Avec le soleil, les conditions étaient optimales pour ces répétitions.

Avoir la chance de participer à cet événement est "un grand honneur" et " un bon moment à passer avec des bons souvenirs", confie Antoine, pilote d'hélicoptère qui sera présent jeudi à l'occasion de ce défilé. Malgré l'altitude, les deux portières latérales de son appareil sont ouvertes. Elles le seront aussi le 14 juillet, une manière "pour Antoine de simplifier son pilotage", indique son caporal-chef David.

Ce moment est aussi l'occasion pour la population d'admirer le fleuron de l'armée française et de saluer le boulot de ces hommes et de ces femmes. Malgré l'attitude, David multiplie les signes pour saluer la foule lors de ces répétitions. "On est là pour eux", explique le caporal-chef. Si vous êtes sur les Champs-Elysées, le caporal-chef David se fera un plaisir de vous faire un signe.

Après 1h30 de vol, plusieurs dizaines de spectateurs étaient à la base de Chartres pour admirer les appareils. C'est le cas notamment de Patrick, fan d'aviation, ravi d'être là pour apercevoir les hélicoptères. "On a vu le 14 juillet à l'avance", ironise-t-il.



L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info