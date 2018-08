Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation

16/08/2018

27/08/2018

Des agriculteurs s'engagent à limiter leur utilisation de pesticides grâce au plan Écophyto : ce plan vise à réduire progressivement l'utilisation des produits phytosanitaires en France tout en continuant à avoir une agriculture performante économiquement. Il a été lancé en 2008 à la suite du Grenelle de l'environnement. Le plan Écophyto est piloté par le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation.





Parmi les actions concrètes du plan Écophyto, il y a le réseau Dephy, créé en 2010 avec 178 fermes. Aujourd'hui, plus de 3.000 agriculteurs se sont engagés dans la réduction des pesticides. "C'est un réseau d'agriculteurs qui sont motivés pour essayer de changer leurs pratiques", explique Olivier Fumery, agriculteur dans l'Oise (60). Le but est de réduire de 50% l'utilisation de produits phytosanitaires d'ici 2025.

Les agriculteurs trouvent donc des alternatives aux pesticides, comme l'utilisation d'argile blanche calcinée pour lutter contre le Psylle du poirier. "J’en utilise depuis 2011 et suis pleinement satisfait par les résultats de ma démarche. En plus d’une bonne efficacité contre le Psylle, l’argile améliore nettement la qualité de l’épiderme. Seule chose : lors des années pluvieuses, la protection doit être renouvelée régulièrement", détaille Jean-Pierre Lacanal, producteur de fruits à pépins à Lamotte-du-Rhône (84).

Arrêter complètement les pesticides

D'autres agriculteurs font le choix d'arrêter complètement l'usage de pesticides. "Nous avons substitué aux herbicides, aux insecticides et aux fongicides, des opérations mécaniques et/ou manuelles. Des outils autres que les phytos, moins préoccupants pour l’homme et l’environnement, existent. Nous n’avons fait que les utiliser ! Bien sûr, nous avons dû investir dans du matériel" souligne Vincent Bérêche, viticulteur dans la Marne (51).



Une autre action de ce plan concerne les collectivités. Depuis le 1er janvier 2017, la loi interdit l’utilisation des produits phytosanitaires chimiques pour l’ensemble des structures publiques.