X’Plan Research, le GPS des projets industriels complexes

Les gros projets industriels et nucléaires rassemblent de très nombreuses professions, qui doivent se concentrer sur leurs activités tout en s’adaptant aux autres corps de métier. Orchestrer tous ces prestataires relève presque de l’impossible, tant les incohérences et les incompatibilités peuvent rapidement émerger et ralentir la réalisation des chantiers. Lors de sa quinzaine d’années à travailler pour Engie et une autre dizaine pour EDF, Marcel Lautermann a pu constater la complexité de réaliser de gros projets et a donc fondé X’Plan Research, un laboratoire privé de recherche dont le premier projet, lauréat de France Relance en 2021, a été labellisé par Nuclear Valley, le seul pôle de compétitivité dédié au nucléaire civil en France.

Ce laboratoire développe la solution X’Plan Solutions, qui se place comme le premier GPS de l'industrie. « C’est une plateforme coopérative d'aide à la décision pour la réussite de projets complexes. Elle permet de fédérer une communauté d’intervenants qui, grâce au croisement du Big Data, visualisent toutes les pistes d’amélioration du projet pour augmenter la cohérence des données et sécuriser le planning fédérateur », explique Marcel Lautermann. Que ce soit la construction d'une unité de production, d’une plateforme pétrolière ou d’une centrale nucléaire, la maintenance d’une chaîne de production ou l’entretien d’un sous-marin, X’Plan Solutions se place comme l’assistant du chef d’orchestre des différents prestataires.



Un million d’euros économisés chaque jour

Dès la phase de préparation, la plateforme 4D permet de collecter un nombre très important de données et de les traiter, afin d’anticiper les incohérences, et d’aider le chef de projet à choisir le scénario le plus adapté. Durant la phase de réalisation, la solution récupère les données en temps réel, envoie des ingénieurs en formation sur le terrain pour constater de l’avancée des chantiers et utilise l’internet des objets 24h/24, afin de suivre le projet et mettre en musique tous les professionnels qui jouent leur propre partition.

Commercialisée prochainement avant la fin de l'année à la suite d'une levée de fonds, la solution a déjà été testée sur plusieurs projets pilotes. « Sur notre premier test, nous avons fait gagner 2,7 jours sur un prévisionnel de 14 jours. Sur le suivant de 35 jours, l’unité de production a redémarré avec 4,1 jours d’avance ! Dans certaines industries, comme le nucléaire, une journée de production correspond à un million d'euros en vente directe d’énergie, donc cela représente un coût important. La solution réduit aussi les risques psychosociaux en apportant plus de sérénité, d'efficacité et de qualité de vie. En plus de ça, si tout est mieux organisé, la collectivité consomme moins de matières premières, ce qui favorise les pratiques éco-responsables ! », détaille Marcel Lautermann. Alors, avec tous les professionnels qui parlent le même langage et qui travaillent ensemble main dans la main, les projets complexes peuvent se dérouler au mieux et aboutir dans les temps.

