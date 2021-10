Window 11 est disponible : quelles sont les nouveautés et comment l'installer

Du nouveau pour la majorité des ordinateurs qui utilisent Windows pour animer leur interface et faire tourner les différents programmes et logiciels. La mise à jour Windows 11 est disponible gratuitement en téléchargement ce mardi 5 octobre. Elle est proposée en priorité aux PC les plus récents et sera peu à peu rendue accessible aux modèles plus anciens l’année prochaine.

Avec Windows 11, Microsoft réintroduit davantage de clarté dans l’expérience des utilisateurs. La firme de Redmond fait le deuil de menu "Démarrer" en tuiles en vigueur depuis Windows 8. Il est remplacé par un système affichant des icônes plus lisibles qui se présentent un peu de la même façon que des applications sur une tablette tactile. Microsoft introduit aussi des Widgets afin de proposer un flux personnalisé donnant à voir les rendez-vous de la journée, la météo, les principaux articles de presse ou les souvenirs photo sur OneDrive. La barre de recherche change de place et prend désormais la forme d'une icône en forme de loupe dans la barre des tâches.

Microsoft a aussi ajouté de nouvelles fonctions pensées pour améliorer le travail hybride sur différents supports. De nouvelles fonctions permettent d'épingler des groupes de fenêtres pour favoriser le travail multitâches tout en optimisant le reste de l'espace disponible à l'écran. Windows 11 laisse la possibilité de créer différents bureaux en fonction des usages : un pour le travail, un pour la vie personnelle, etc. Microsoft Teams est directement intégré à la barre des tâches pour se connecter instantanément par chat ou en appel avec ses contacts peu importe qu'ils soient connectés sous Windows, Android ou iOS.

Windows 11 propose de nouvelles options pour fluidifier le travail multitâche Crédit : Microsoft

La mise à jour est disponible dès à présent pour les PC les plus récents, à savoir les machines vendues après 2017 qui embarquent au minimum des processeurs Intel de huitième génération ou Ryzen 2000 d'AMD. il est possible de vérifier la compatibilité de votre PC avec l’outil de diagnostic de Microsoft PC Health. Les autres ordinateurs se verront proposer la mise à jour durant le premier semestre 2022. Votre PC doit déjà évoluer sous Windows 10, version 2004 ou ultérieure, pour se mettre à niveau.

La méthode la plus simple pour installer la mise à jour est de passer par le centre Windows Update et l'option de recherche des mises à jour. Il est préférable d'attendre que Microsoft vous la propose car une installation précoce sur une machine inadaptée pourrait occasionner des dysfonctionnements avec certains composants.