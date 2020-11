Un astéroïde va-t-il s'écraser sur Terre ce lundi 2 novembre ?

publié le 02/11/2020 à 12:06

Une possible collision d’un astéroïde avec la Terre pourrait se produire ce lundi 2 novembre. L'astéroïde 2018 VP1, qui mesure moins de 3 mètres et pèse 15 kilos, pourrait en effet terminer sa course sur notre planète selon les estimations d'astronomes de la Nasa. Cette probabilité reste toutefois infime puisqu'il y a une chance sur 240 selon eux pour que ce petit corps solide du système solaire vienne s'écraser sur Terre.

Comme le rapporte The Conversation et le relaie L'Indépendant, les potentiels dégâts d'une collision ne seraient que minimes puisque si l'astéroïde plonge dans notre atmosphère, il se brisera vite en morceaux, ne laissant derrière lui qu'une traînée de débris. Aucune perte humaine n'est donc à craindre.

À quelques heures de sa possible arrivée sur Terre, les astronomes de la Nasa continuent d'étudier la trajectoire de 2018 VP1 et soulignent que cet astéroïde pourrait "frôler" la planète, à seulement 3,7 millions de kilomètres.