Tinyclues fait entrer le marketing dans une nouvelle ère

Historiquement, les grandes entreprises disposent de beaucoup d’informations sur leurs consommateurs. Toutefois, avec les nouveaux contextes réglementaires (RGPD, disparition des cookies, etc), l’accès des marques aux informations se limite. Elles sont donc obligées de se doter de plus d’intelligence, pour communiquer toujours plus efficacement, mais avec moins de matière.

Tinyclues, lancée en 2013, propose une solution de marketing prédictif basée sur l’IA, et plus précisément sur le Deep learning, à de grandes entreprises en BtoC (la FNAC, Accor, Air France ou Samsung par exemple). « Elles ont des millions de consommateurs avec qui elles communiquent de manière très massive, mais elles ont besoin de le faire de manière plus intelligente. Ces sociétés ont envie de prendre la parole sur de nouveaux enjeux, même auprès de clients qui n’ont pas montré d’intérêt ces derniers mois. Avec l’IA et le Deep learning, on utilise la connaissance qu’elles ont de leurs clients pour prédire leur intérêt et, ainsi, cibler les 5-10 % qui seraient réellement intéressés par la communication de la marque », explique David Bessis, fondateur de Tinyclues. Après deux années d’acquisition de clients digitaux dûe à la crise sanitaire, les entreprises entrent désormais dans la phase de fidélisation et le marketing joue un rôle important.

« Le meilleur moteur prédictif du marché mondial »

La solution de marketing de Tinyclues se définit comme étant « le meilleur moteur prédictif du marché mondial ». Cela se défend par la puissance de cette technologie qui, au lieu d’utiliser peu de données pour établir un modèle finalement limité à quelques critères, analyse des milliards de points d’entrée. « On est capable d'utiliser la complexité de toute l’information dont dispose une marque pour traiter la donnée de manière extrêmement précise, tout en apprenant en continu. Clients après clients, nous dépassons les performances des approches concurrentes, de 30 à 200 % », ajoute David Bessis. Avec plus de fidélisation, une baisse du taux de désabonnement et l’amélioration de la satisfaction client, la valeur client augmente sur le long terme.

Afin de partager sa technologie au plus grand nombre et surtout pour lui offrir une adaptabilité qui fait saliver beaucoup d’entreprises, Tinyclues a développé Tinyclues Core. Cette solution permet de fournir la brique technologique du Deep learning à des partenaires, comme des sociétés de conseil, des Datacenters, des équipes IT ou des intégrateurs technologiques, qui peuvent ensuite la compléter selon leurs besoins pour construire leur propre moteur. L’entreprise française a même passé un partenariat avec Google Cloud, afin de s’intégrer dans cet environnement où la donnée est omniprésente, pour proposer aux entreprises un marketing prédictif de très haut niveau.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info