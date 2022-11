Simon-Kucher & Partners, un générateur de croissance

Dans les années 90, Porsche commence à travailler sur un modèle inattendu, qui va surprendre les conducteurs du monde entier : le Porsche Cayenne, le premier SUV du constructeur habitué aux voitures sportives. Afin d’établir la meilleure stratégie de lancement possible et de se positionner avec justesse sur ce marché nouveau, le constructeur fait appel au cabinet de conseil Simon-Kucher & Partners. Le pari est réussi, puisque le lancement du Cayenne s’est avéré être un très fort succès, qui a même permis à l’entreprise de survivre.

Fondé en 1985 en Allemagne, ce cabinet spécialisé dans les stratégies de croissance est désormais une référence du marché, accompagnant des sociétés de tous les secteurs (automobile, grande distribution, transports, loisirs, tourisme, tech, finance, industrie, pharma, etc.) à répondre à de nombreuses problématiques. « Nos clients font souvent appel à nous dans le cadre d’un lancement de produit, d’un lancement d’innovation, d’un renforcement ou du développement d’une gamme, l'ouverture d’un marché ou d’un canal de distribution. Nous nous impliquons également sur des problématiques plus urgentes, liées aux contextes économiques actuels ou à une stratégie de promotion à optimiser. Quoi qu’il en soit, notre rôle est de définir la bonne fenêtre de développement pour créer une croissance profitable et surtout saine », explique David Vidal, Managing Partner France du cabinet. Aujourd’hui, Simon-Kucher & Partners dénombre 2 000 collaborateurs dans 27 pays et anticipe un chiffre d’affaires de 500 millions d’euros cette année.

Des stratégies globales de croissance

Comme lui, qui a su bien grandir, le cabinet accompagne ses clients à élaborer puis exécuter une stratégie de croissance. Pour cela, les consultants misent sur une action et un impact à court terme, sans jamais négliger le développement de l’entreprise à moyen et long terme. Historiquement spécialisé dans le pricing, Simon-Kucher & Partners utilise aujourd’hui tous les leviers possibles, afin d’aller développer la croissance d’une entreprise. La stratégie globale de croissance comprend donc les aspects produit, marketing, prix, distribution, commercial, communication ou promotion, afin de mettre en place des mesures de bon sens, presque évidentes, qui vont servir le développement de l’entreprise très rapidement. « En revanche, le cœur de notre travail est de créer une stratégie pérenne sur le long terme », tempère David Vidal.

C’est pour cela que les consultants du cabinet apportent une vigilance particulière aux stratégies de promotion qui, si elles peuvent permettre de conquérir un marché, peuvent également mettre à mal un projet d’enseigne. « Certaines entreprises deviennent connues comme des vendeurs de promotions et plus comme des vendeurs de produits, or il est très difficile de se désintoxiquer d'un modèle très promotionnel. Bien définir le positionnement prix/promotion permet d'acquérir des clients, de les fidéliser, mais surtout de trouver des clients à valeur », précise David Vidal. En plein développement, le cabinet Simon-Kucher & Partners met toute sa science de la croissance au service d’entreprises ambitieuses, qui ont compris que s’entourer des meilleurs… permet de devenir meilleur.

