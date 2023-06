Pretium Partners : le cabinet de conseils indépendant à l’écoute de ses clients

Au plus près de sa clientèle, Pretium Partners s’inscrit comme fédérateur d’un véritable savoir-faire. Au service des entreprises et de leurs projets, Bénédicte et son équipe sont spécialisés dans le financement d’entreprise par endettement. De ce fait tous les types de dette sont examinés, bancaire, ou encore obligataire. « On ne dépend pas d’une structure ou d’une banque, on est référencés comme indépendants, et nous apportons nos conseils, sans conflit d’intérêt, aux dirigeants tout le long des projets de levée de financement.» explique Bénédicte.

Tous les domaines d’activité sont concernés, qu’ils soient industriels ou de service, en effet Pretium Partners sait s’adapter au secteur et à la particularité de l’entreprise en offrant une analyse et des conseils sur-mesure. Jusqu’ici l’entreprise s’est créée une réputation essentiellement basée sur son savoir-faire et des recommandations. De ce fait, Pretium Partners a eu l'opportunité de travailler avec des entreprises partout sur le territoire français, mais aussi dans les DOM-TOM. Réduire le coût de la dette ou gagner en flexibilité sur les remboursements, financer des projets de transmission d’entreprise, de croissance externe, ou d’investissements dans du nouveau matériel en passant par des projets environnementaux, Pretium Partners devient un véritable couteau suisse.



Un accompagnement pédagogique et respectueux

Pretium Partners accompagne chaque client avec le même soin en apportant son écoute, son sens de la pédagogie, et en basant la relation sur la confiance et le respect. L’accompagnement peut aussi aller jusqu’au coaching des dirigeants à certains moments de forte tension émotionnelle, en particulier lors d’une transmission d’entreprise. « On accompagne, on rassure, on cherche à contourner les obstacles pour atteindre l’objectif fixé avec le dirigeant. » Il existe une solution pour chaque projet. En plus d’une grande rigueur et de la technicité de son équipe, Bénédicte offre son savoir-faire d'ancienne banquière pour présenter au mieux les demandes de financement auprès des institutions financières afin de garantir un accord. Le coût est un élément à prendre en compte mais il ne faut pas négliger les autres caractéristiques du financement qui doivent permettre à l’entreprise de développer son projet sur la durée.

Etant une petite structure, Pretium Partners se doit d’être encore plus irréprochable sur la qualité de son accompagnement. Professionnalisme, rigueur, humilité, confiance, adaptabilité et persévérance sont des valeurs clés. « Nous focalisons sur la qualité plus que la quantité, nous travaillons avec minutie et nous nous adaptons à l’évolution de la demande du client. »



Des projets de levée de financement menés de A jusqu’à Z dans la confidentialité

« On détermine le besoin de financement, puis comment on y répond, les montants, les processus et les acteurs à solliciter et ensuite nous déroulons le process jusqu’à la négociation des contrats de financement.» exprime Bénédicte. L’approche de Pretium Partners se veut confidentielle, et de nombreux actionnaires se veulent discrets. C’est pourquoi les équipes jouent sur la transparence des projets et sur la persévérance pour obtenir le meilleur pour leur client.

En 2023, Bénédicte et son équipe continueront d’accompagner davantage leurs clients et de développer de nouvelles technicités. Pretium Partners, souhaite s’engager avec les entreprises en passation de changement vers les nouvelles normes RSE. L’objectif est d’obtenir ses propres certifications pour mieux accompagner les clients sur ces changements.

Enfin, ils s’inscrivent comme accompagnateurs auprès des Restos du Cœur, pour fédérer l’équipe et participer aux collectes nationales, car l’ADN de Pretium Partners c’est finalement l’accompagnement des PME-ETI sur les levées de financement, en y mettant un supplément d’âme !



https://www.pretiumpartners.fr/

