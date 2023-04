Orizon Smart : Réinventer ensemble les soins de continence

Ontex Digital Factory fait partie du groupe Ontex, un acteur important sur le marché européen des produits d'hygiène bébé, d'hygiène féminine et d'incontinence adulte. L'innovation principale sur laquelle les équipes travaillent est appelée "Orizon Smart". Il s’agit d’une solution simple et efficace adaptée aux besoins croissants des établissements médico-sociaux (maisons de retraite principalement).



Ontex Digital Factory et les équipes R&D ont mis au point une solution intelligente pour le personnel soignant afin d’optimiser leur temps, d’améliorer leur Qualité de Vie au Travail et surtout la qualité de soin des patients en EHPAD notamment. « On permet grâce à notre savoir-faire et nos innovations d’optimiser le travail des soignants et gagner en attractivité. Fondamentalement c'est une solution qui respecte la vie privée et la dignité de nos aînés. »



Une solution novatrice pour l’avenir des établissements médico-sociaux

L’objectif de cette révolution technologique permet d’augmenter l'efficacité des routines du personnel soignant et diminuer la pénibilité de leur travail. Orizon Smart permet d’assurer la traçabilité des soins, grâce à un clip apposé à l'avant de la protection d'incontinence et connectée à une application. Le personnel soignant est informé en temps réel de la saturation de la protection, sur son smartphone et via une alerte, pour un meilleur soin et éviter des contrôles intrusifs non nécessaires pour les résidents. Ce système novateur simple et efficace permet de se concentrer sur des tâches plus gratifiantes favorisant les contacts humains avec les résidents.



« Un gain de temps, tout augmentant le confort des patients. » Fondamentalement c'est une solution qui respecte la vie privée, l’intimité et la dignité de nos aînés. Jusqu’à présent Orizon Smart a été proposé sous forme de pilotes à ses clients historiques et à de nouveaux prospects en Europe, et qui ne cesse de séduire de plus en plus d’établissements.



« l est important pour nous au sein de l’équipe et surtout au vue de la charge de travail des soignants, que nous répondions efficacement à cette problématique avec Orizon Smart afin de l'optimiser au maximum. ». En 2023, il y a un véritable appel du marché sur les questions de santé, c’est pourquoi Ontex s’impose comme leader du marché et continue d’innover et de déployer sa solution connectée à travers l'Europe.

