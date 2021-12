Vers 12h30 ce lundi 13 décembre, certains utilisateurs d'Orange en Île-de-France ont pu constater une panne de réseau. "Aucun service" pouvait-on lire sur son téléphone avant un retour à la normale une dizaine de minutes plus tard.

Sur Twitter, de nombreux utilisateurs ont signalé cette panne totale du réseau Orange, dans l'Ouest de l'Île-de-France, à la Défense ou Asnières-sur-Seine notamment. En plus du réseau téléphonique, le réseaux 4G et 5G étaient également inaccessibles. L'opérateur, qui n'a pas communiqué officiellement, a expliqué sur Twitter qu'il s'agissait d'une panne très ciblée. "Un incident a impacté durant 2h le réseau Orange dans l'Ouest de l'Île-de-France entre 12h et 14h".

En juin dernier, une panne géante affectait les numéros d'appel d'urgence chez Orange durant 7 heures. Un rapport a mis en cause l'opérateur, également épinglé sur sa gestion de la crise. Orange avait mis une heure pour repérer que la panne touchait les services d'urgence et deux heures pour informer les autorités et près de trois heures pour mettre en place un dispositif adapté.