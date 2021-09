Après plusieurs mois de préparation, les quatre touristes spatiaux américains de SpaceX ont réalisé un décollage sans le moindre accroc dans la nuit de mercredi à jeudi 16 septembre. Depuis la célèbre base de Cap Canaveral, en Floride, la mission Inspiration4 est partie dans l'espace pour un voyage de trois jours en orbite autour de la Terre sans aucun astronaute professionnel à bord. Une première historique pour cette expédition censée marquée le début d'une nouvelle ère pour le tourisme spatial, celle de la démocratisation de l'espace.

Bien installés dans la capsule Crew Dragon conçue par la société d'Elon Musk, Jared Isaacman, commandant de la mission, Hayley Arceneaux, Chris Sembroski et Sian Proctor peuvent désormais profiter du spectacle d'exception de la Terre en contrebas à travers le nouveau dôme de verre intégré pour la première fois au vaisseau. Mais ils ne vont pas chômer. Avant de revenir sur Terre, dimanche 19 septembre, les quatre néo-astronautes vont mener plusieurs expériences scientifiques à 575 kilomètres d'altitude.

L'équipage va suivre différents protocoles définis par des chercheurs du Weill Cornell Medicine de New York pour étudier les effets d'un vol spatial sur des novices. Leur équilibre, leur sommeil, leur rythme cardiaque, leurs données biologiques et cognitives seront suivis de près. Les quatre passagers se plieront également à des tests pour comparer leurs performances avant et après le voyage. SpaceX a publié les détails de ces expériences scientifiques dans ce communiqué de presse.

Au terme de leur périple, les astronautes entameront une vertigineuse descente pour amerrir au large de la Floride. Leur retour sur Terre est prévu pour ce dimanche 19 septembre.