Mobility by Colas, la mobilité de demain... et d'aujourd'hui

Selon une enquête de l'INSEE, la voiture représente près de 63 % des déplacements des Français. Si ce moyen de transport est synonyme de liberté, il peut également être source de contraintes et même de risques. Leader des infrastructures ferroviaires et routières, le Groupe Colas a voulu diversifier ses activités et répondre aux problématiques des usages des routes grâce à des produits digitaux et un traitement efficace des données. C’est ainsi qu’en 2016 est née Mobility by Colas, qui est définie comme « un activateur de services de mobilité » par Fabrice Luriot, son dirigeant. « On utilise les mécanismes d’une startup avec les ressources d’un grand Groupe », poursuit-il.

Pour l’instant, l’offre de la société comporte trois services, dotée d’une technologie innovante mais qui peut s’adapter aux besoins de ses clients. La service ANAIS (l'acronyme de Acquérir-Numériser-Analyser-Informer-Sécuriser), par exemple, est déjà actif sur les départements du Cher (18) et de l’Eure-et-Loir (28) et s’adresse aux gestionnaires de route (départements, concessionnaires d’autoroute, etc.) qui exploitent l’ensemble des routes du territoire. Avec un outil qui utilise les données embarquées dans des véhicules qui sillonnent les routes françaises, ANAIS offre de la visibilité aux gestionnaires sur la qualité de leurs routes en matière de sécurité routière, en détectant des zones d'alerte, comme des survitesses ou des freinages intempestifs, afin d’émettre des recommandations.

Des services utilisés pour le chantier du village olympique à Paris

Parmi les désagréments que rencontrent les automobilistes, les chantiers peuvent en être la source. Les véhicules lourds et leurs manœuvres parfois délicates peuvent amener les usagers de la route à des ralentissements ou même à des modifications de parcours. Déjà actif à Paris sur le chantier du village olympique ou à Lyon Part-Dieu, le service Qievo a pour objectif d’optimiser les flux logistiques liés aux chantiers. « On va orchestrer différents métiers logistiques en mutualisant les chantiers du territoire, en installant des aires de stationnement pour les camions en dehors de la ville, en gérant l’arrivée des camions sur le chantier ou même en planifiant l’ensemble de la journée. L’objectif est d’améliorer la circulation dans la ville, pour que les usagers de la route acceptent mieux ces travaux », explique Fabrice Luriot. Le troisième service de Mobility by Colas est Moov’Hub, qui propose aux collectivités et à leurs usagers une application qui permet d’avoir accès, de réserver et de payer les services privés et publics de la ville, afin d’accélérer l’accessibilité à la mobilité urbaine.

Pour l’instant quasi-exclusivement utilisés en France, les services de la société peuvent tout à fait s’adapter à l’international. « On y réfléchit, mais de manière raisonnée », tempère pourtant Fabrice Luriot. La raison est simple : il faudrait adapter les services aux codes de la route des pays, à leurs panneaux et même aux sens de circulation, pour les Anglais. Le potentiel de Mobility by Colas est donc élevé avec, comme priorité, d’agir pour une mobilité plus apaisée, sécurisée et durable.

