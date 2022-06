LNTT : les solutions logistiques mobiles, un atout pour les entreprises

LNTT (Laurent Nevejans Tubes Trading) est une société spécialisée à l’origine dans le négoce de tubes acier avec un peu de mécano-soudure. LNTT s’est rapidement cependant rapidement réorientée vers le rack mobile et l’intégration de machine de production d’énergie (air comprimé, électricité, et génie climatique), car c’est là où se situe majoritairement la demande. Une nouvelle voix vient de s’ouvrir.

LNTT travaille essentiellement pour le milieu industriel et les divisions spécialisées des loueurs de matériels. Par exemple, LNTT vient de co-concevoir avec la cellule projets spéciaux de Loxam Power (filiale spécialisée dans l’énergie du Groupe Loxam) une unité mobile de traitement de l’air de grande capacité à destination des épreuves décennales en centrales nucléaires. Un milieu particulièrement sensible s' il en est. Pour Loxam Module, autre filiale du groupe, LNTT a mis au point un concept évolutif refondant tous les flux de préparation des modules. Ce projet a permis de notables gains de productivité et a amélioré la sécurité et l'ergonomie des collaborateurs, tout en diminuant les casses et le rebus. Autre exemple, avec l’équipe Thermobile, LNTT a réalisé un très beau projet d’intégration de chauffage mobile pour une grande organisation militaire international. La solution d’LNTT permet de stocker et transporter en toute sécurité 30 % de machine en plus dans un même volume. LNTTne fait que du sur mesure, chaque projet ayant ses spécificités.

Le rôle de chef d’orchestre

Avec plus de 40 ans d’expérience en milieu industriel, en France et à l’international, Laurent Nevejans a une connaissance fine des besoins de ses clients. « Ils connaissent bien leur métier, mais ils ne savent pas toujours comment répondre à leurs besoins d’amélioration de leurs process. Mon principal rôle, c’est de faciliter le quotidien des utilisateurs en apportant des solutions simples et ergonomiques. Issu de la maintenance industrielle en environnement Sévéso, la sécurité tout comme la « réparabilité » sont au cœur de chaque projet. Je suis un peu le chef orchestre face au client et aux usines de production. Je fais les études et conçois les produits, avant de suivre les fabrications sous-traitée à un réseau d’usines sélectionnées, explique le fondateur de l’entreprise. LNTT travaille quasi-exclusivement avec des usines françaises.

Spécialisée dans la conception de solutions logistiques mobiles, LNTT intègre les besoins spécifiques de ses clients dès la naissance des projets. Les produits doivent dans un premier temps être facilement manutentionnables, que ce soit manuellement, à la grue ou au chariot élévateur ; le transport doit aussi être maximisé . Pour l’optimiser, les produits doivent être les moins imposants possibles. Une forte attention est aussi apportée à l’ergonomie et à la sécurité.

