L'optimisation de ses performances grâces aux applications Soeman

À l’aube des années 2000, Michel Gramusset a une intuition. Avec le sentiment « que quelque chose allait se passer », il lance Soeman, pour proposer des prestations de conseils aux entreprises afin de les orienter vers des outils numériques. Après avoir développé cette expertise durant près de 20 ans, Soeman prend ensuite un nouveau virage en concevant ses propres logiciels pour digitaliser une société. « On est un éditeur et intégrateur de solutions informatiques particulièrement adaptées aux PME et ETI. Nos solutions s'articulent autour d’un CRM, mais on ne fait pas que ça. On l’intègre naturellement dans notre écosystème en gérant la relation avec toutes les parties prenantes de l'entreprise : les fournisseurs, les collaborateurs, les partenaires, etc. », explique-t-il. Ainsi, Soeman rassemble aujourd'hui un CRM, un logiciel de gestion de la relation avec des fournisseurs, une plateforme de collaboration entre les employés, un logiciel d’aide à la prise de décision ou encore un logiciel RH.



Basée à Clermont-Ferrand, l’entreprise compte aujourd’hui une vingtaine de collaborateurs et constate un taux de croissance de 50 %, en moyenne, sur les quatre dernières années, une belle prouesse qui permet à Soeman de voir plus loi,.



Un plan de développement ambitieux, mais mesuré



Ce qui fait la force de de l’ensemble des modules Soeman, c’est qu’il peuvent aussi bien être indépendants qu’interconnectés. « Cela offre donc un gain de temps, une meilleure communication entre les collaborateurs et une digitalisation plus prompte des process, pour être plus agile. Le taux de perte de nos clients est très faible, nous avons une capacité de fidélisation très élevée », poursuit Michel Gramusset. Pour s’adapter à sa forte croissance, le groupe prévoit de multiplier par trois ses effectifs dès cette année en intégrant des ingénieurs dans la Data ou dans l’IA notamment et en offrant à ses talents un cadre de travail agréable, propice à leur développement personnel et professionnel.

En parallèle, Soeman lance une levée de fonds afin de mettre en place un plan d’action qui l’emmène jusqu’en 2028. En exploitant de nouveaux leviers de croissance importants, l’objectif est de doubler son chiffre d’affaires d’ici deux ans. La croissance externe est aussi à l’étude avec l’acquisition d’entreprises françaises puis européennes, pour se déployer localement, avant de partir à la conquête de zones plus lointaines. « Nos ambitions sont maîtrisées. C’est pour nous une belle aventure humaine auprès de PME qui comprennent que la transition numérique est aujourd’hui incontournable», conclut Michel Gramusset.

