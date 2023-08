L’expertise de KONDREE repose ainsi sur une première preuve de concept éprouvée sur une pathologie rare : la Myopathie Facioscapulohumérale dans laquelle le stress oxydant joue un rôle clé. Cette maladie génétique se caractérise par un dysfonctionnement musculaire altérant la qualité de vie, la tolérance à l'effort et conduisant chez les patients gravement touchés à dépendre d’un fauteuil roulant. Aucun traitement curatif n’est disponible à l’heure actuelle pour cette pathologie.

Depuis 2005, les données du groupe de recherche du Pr. Dalila Laoudj-Chenivesse sont en faveur de l’implication forte d’un stress oxydant dans la Myopathie FSH. On parle de stress oxydant lorsqu’un déséquilibre important est constaté entre la production des espèces réactives de l’oxygène (ERO) et la présence d’antioxydants dans l’organisme. Notons que notre corps produit en permanence de manière physiologique des espèces réactives de l’oxygène (ERO) dont font partie les bien connus radicaux libres. Il s’agit donc d’un phénomène biologique naturel et nécessaire qui permet l’activation des systèmes de défense afin que notre corps « fonctionne normalement ».







Le stress oxydant, ennemi public

Il arrive parfois que notre mode de vie, (tabagisme, alcoolisme, obésité, exercice physique intense), nos mauvaises habitudes alimentaires ainsi que le processus de vieillissement contribuent à augmenter de façon anormale la production des ERO dans notre organisme avec pour conséquence l’apparition d’un stress oxydant pathologique qui se traduit par des dommages oxydatifs irréversibles. Ces dommages sont impliqués dans de nombreuses pathologies chroniques comme l’Alzheimer, les maladies cardiovasculaires … ou contribue à l’aggravation de pathologies déjà en place comme : La Myopathie FSH, la BPCO, le cancer, VIH etc… Le problème est qu’il n'existe pas de prise en charge spécifique du stress oxydant en pratique courante médicale. C’est sur ce fondement qu’est né l’innovation portée aujourd’hui par KONDREE.

Un savoir-faire unique au monde

Entre 2010-2012 : un essai clinique a été conduit au CHU de Montpellier, sur une cohorte de 54 patients FSH en vue de mesurer les effets d’une supplémentation à dose fixe en antioxydants (vitamine C, E, Zinc et Sélénium). A l’issue, a été mise en place en 2015 au sein du département de Physiologie Clinique du CHU de Montpellier une consultation spécialisée et