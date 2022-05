KLB Group, le capital humain comme levier de croissance

Cela fait plus de 25 ans que KLB accompagne des entreprises du secteur privé et public sur des problématiques bien précises, bien souvent liées aux achats et à la finance. Avec un positionnement opérationnel, le cabinet génère auprès de ses clients des résultats concrets et durables. « Nous accompagnons nos clients sur l’optimisation de leurs fonctions support en leur garantissant expertise, flexibilité et réactivité, estime Mathieu Dominguez, directeur général de KLB Group. Grâce à notre positionnement opérationnel, nous sommes capables de conseiller et d’opérer afin de répondre à l’ensemble de leurs problématiques». Pour cela, KLB dispose d'offres dédiées à chacuns des enjeux de ses clients, afin de répondre à des problématiques de performance, d’organisation, d’expertise ou liées à un projet ponctuel.



KLB Group, dont le siège est établi à Neuilly-Plaisance, en Seine-Saint-Denis, est aussi représenté à l’international avec des agences présentes en Espagne, à l’île Maurice, au Brésil, au Mexique et au Canada. Une implantation à l’étranger bénéfique, puisque l’entreprise française y réalise 40 % de son chiffre d’affaires, contre moins de 10 % il y a six ans.



Le recrutement, pour suivre la cadence



Ce développement local et international permet au Groupe de connaître une croissance d’environ 20 % par an , ce qui engendre un fort besoin de recrutement. « Nous prévoyons d’embaucher 250 collaborateurs sur 2022, annonce Mathieu Dominguez. Ce recrutement s’explique également par le lancement de nouvelles offres liées à l’achat responsable, au management de transition, au plan de performance ou encore à la formation. Nous sommes dans un contexte très tendu, où il est important de retenir ses talents et d’en dénicher de nouveaux, qu’ils soient en sortie d’école ou en pré-retraite ». Pour ce faire, KLB Group dispose de forts arguments. Le cabinet de conseil s’inscrit dans une démarche RSE, de bien-être au travail et de participation à la vie associative, ce qui lui a permis de devenir le premier cabinet de conseil achats à être certifié Relation Fournisseur Achat Responsable (RFAR). Le Groupe, de par sa présence mondiale, propose également une mobilité à l’international à ses collaborateurs, qui est particulièrement recherchée aujourd'hui.



Ce fort potentiel de développement lié aux grandes ambitions du Groupe permet à KLB d’envisager de doubler de taille, d’ici cinq ans. Pour cela, de nouvelles offres continuent d’être développées et la présence internationale poursuit son accélération avec l’ouverture de deux nouvelles filiales. L’ouverture de nouveaux bureaux doit voir le jour dans le cadre du processus de régionalisation.



