Julien Fortuit Agency : l’art d'éveiller le champ des possibles

Parisien d’origine, Julien Fortuit offre son savoir-faire et son coaching, pour tous ceux qui souhaitent sortir de leur zone de confort. Après 20 ans passés chez Chanel, à voyager aux quatre coins du monde, il se retrouve un jour face à la réalité des choses... Très vite, il s'aperçoit que la suite de sa carrière est entre ses mains, il décide donc d'enclencher son évolution. « J’ai eu une prise de conscience, je voulais voler de mes propres ailes, alors je me suis intéressé à cette formation en PNL que j’avais déjà effectué au début de ma carrière chez Chanel, qui m’a littéralement ouvert les yeux.» exprime Julien.

Après avoir obtenu sa certification (et bien d’autres encore…) ce passionné du monde décide de s’installer officiellement à Madrid. Ainsi, il commence ses séances et se rapproche de son précieux réseau pour développer son business plan et matérialiser toutes ses pensées. Grâce à son grand sens de l’écoute et son humanité, il se démarque. « Quand on veut vraiment comprendre quelque chose (y compris soi-même), on n’attend pas que les réponses tombent du ciel. » affirme Julien.

Des séances de coaching et mentoring sur-mesure

Julien propose des séances en visioconférence en Europe, en Asie et sur le continent américain, et parfois même en présentiel. Des formations et coaching adaptés pour tous les âges et toutes les orientations professionnelles. Tel que le coaching de vie & professionnel. En effet, durant 3 mois de coaching intensif Julien confronte son élève au tournant que pourrait prendre sa vie. Ainsi, il lui permet d’établir des mots sur ses maux et de se recentrer sur ses forces. « Je suis face à des gens qui paniquent, qui veulent sortir de leur zone de confort. Ils développent une forme d’anxiété à la moitié de leur carrière. » assure Julien.

Un programme similaire est réalisé pour les étudiants, intitulé curriculum manquant. Il use de son savoir-faire pour mettre l’étudiant en question et lui permettre de se rencontrer sur ses réels besoins. De plus, Julien propose un programme intitulé mentoring et coaching des équipes de vente et management. Au service de clients haut de gamme pendant 20 ans de sa vie, cet expert est très bien placé pour réveiller les consciences et les compétences de chacun. Il propose ainsi des exercices à chacun pour réaliser de meilleures performances mais surtout réaliser une vraie prise de confiance en eux.



Un bagage professionnel et un savoir-faire de maître

Après avoir parcouru le monde, Julien a beaucoup appris de ses expériences professionnelles. Son oreille attentive et son professionnalisme lui ont permis de développer son sens de l’humanité, et donc d’offrir des précieux conseils. Au-delà de sa formation en PNL, Julien Fortuit détient plusieurs certifications mondialement reconnues, comme la time line therapy. Elle permet d’obtenir des résultats concrets grâce au lâcher prise durant les séances. « Lorsque je suis avec mes élèves, je leur explique que leur démarche est positive et qu’il faut réellement lâcher prise, c’est comme si vous étiez dans une montgolfière et que vous enlevez les sacs de sable sans décrocher le fil qui vous rattache au sol…. » conclut Julien.

Un début d’année 2023 qui démarre en beauté pour Julien Fortuit, qui s’est rendu à New York pour la semaine du retail et a eu l’occasion de rencontrer les acteurs sur place.

