Ideoscripto : 18 années d'innovation pour transformer les entreprises

Au fil des années, Jérôme Lazard et Isabelle Desrosiers ont affiné leur approche pour développer un véritable engouement pour la transformation au sein des entreprises.

A l'origine de leur démarche, l’identification d’un manque entre le travail sur la stratégie des cabinets conseils et la présentation de celle-ci par les agences d'événements : la question du “pourquoi se transformer” n’était pas ou peu abordée. Depuis ce constat, leur objectif a été de permettre aux collaborateurs d’une entreprise d’explorer, sous toutes les formes possibles, le pourquoi d’une transformation.



L'approche d'ideoscripto va de la prise de conscience au développement d’une véritable culture de la transformation.

Une expérience de renom dans l’accompagnement du changement

Ideoscripto distingue trois niveaux de transformation : la transformation perçue, celle, par exemple, liée aux dimensions économique, sociologique ou environnementale ; la transformation attendue liée à la mise en place de la stratégie et enfin, la transformation continue, reflet de la complexité et de l'incertitude environnante et nécessitant une adaptation constante de chacun.



Pour répondre à ces 3 enjeux, ideoscripto mobilise de nombreuses approches et techniques pour permettre aux collaborateurs de mettre en place intelligemment la stratégie de l’entreprise.

De ce fait, ils utilisent souvent la facilitation complexe pour concevoir et animer leurs séminaires. Une méthode s’appuyant sur l’approche systémique, la représentation partagée, mais aussi la maïeutique favorisant la co-construction par les collaborateurs des solutions pour se transformer. Enfin, en ayant recours à une approche artistique singulière, Jérôme et Isabelle s’appuient sur l'intelligence émotionnelle des individus, notamment pour les aider à voir la transformation à venir différemment et les aider à s’affranchir de leurs éventuelles résistances.

Une entreprise dévouée et dans le partage

Faire appel à eux, c'est partager leur vision que toute transformation réussie part d’une compréhension du sens de celle-ci, d’une exploration à 360° du pourquoi se transformer et de la capacité à faire émerger, par les collaborateurs eux-mêmes, toutes les solutions pour y parvenir.



Après 18 ans d'existence, ideoscripto a acquis une solide expertise. L'entreprise vise à développer la facilitation complexe au sein des entreprises et à instaurer une véritable culture de la transformation. La conviction des fondateurs est de pouvoir rendre la transformation irrésistible.

Contact :

site : http://ideoscripto.fr/

téléphone : (+33) 06 23 05 34 45

mail : jlazard@ideoscripto.fr

idesrosiers@ideoscripto.fr



