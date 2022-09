Heitz, le partenaire des salles de sport et des piscines

En France, il y a environ 1 800 piscines équipées de logiciels ou de produits électroniques, dont 1 200 le sont par le Groupe Heitz. Ce dernier équipe également les établissements de sport, avec plus de 2 400 salles de sport françaises. Le Groupe a forgé son identité dans les années 2000 durant lesquelles, après avoir conquis le marché des salles de sport avec Heitz, est devenu leader incontesté des piscines municipales avec le rachat de Elisath. Avec la société SLH Control, le Groupe Heitz s’adresse également aux centres de loisirs (bowling, escalade, karting, etc.). Cette entité à trois têtes est aujourd’hui distribuée dans plus de 30 pays, du Brésil au Liban, en passant par le Maroc, les États-Unis, la Suisse, le Portugal ou les Émirats Arabes Unis.

Si elles ont rapidement attiré puis convaincu de nombreux clients, les entreprises du Groupe ont connu, paradoxalement, un nouvel élan avec la crise sanitaire. « Déjà avant cette crise, nos produits étaient très avancés technologiquement et s’adressaient donc à une certaine clientèle de niche. La crise sanitaire a accéléré toute cette digitalisation et, vu que nos produits étaient déjà matures, disponibles et efficaces, ils se sont vraiment démocratisés. Ça nous oblige à innover, à aller toujours plus loin pour proposer de nouveaux produits toujours aussi fiables. On travaille donc sur l’acquisition, la réacquisition et la fidélisation des clients finaux avec notre application et nos nouveaux produits », explique Emmanuel Vincent, président Heitz.

Une large offre de produits, destinée aux établissements et à leurs clients

En effet, le Groupe a la faculté de proposer aux salles de sport, de danse, de yoga, de crossfit, aux piscines municipales et aussi aux centres de loisirs différentes typologies de produits. En plus de logiciels de traitement des données et de logiciels de gestion, la société conçoit et fabrique en France des produits électroniques particulièrement innovants. On retrouve par exemple un lecteur de cartes qui fonctionne également avec un téléphone, une montre connectée, un QR Code ou même avec de la reconnaissance faciale, des brassards connectés qui permettent d’enregistrer son entraînement ou même un vélo aquatique connecté à une application mobile. « L’intérêt de notre offre de produits électroniques est de donner des informations au client final et de le fidéliser au centre qu’il fréquente », ajoute Emmanuel Vincent. Le Groupe a même développé sa propre application mobile, à télécharger gratuitement pour des utilisateurs ou à personnaliser pour des établissements. Elle permet de donner plus d’informations à l’utilisateur de la salle, de réserver un créneau, des cours, des équipements et même de suivre des cours vidéos en ligne et de s’abonner, le tout avec la première solution de paiement en prélèvement sur carte bancaire.

Toujours en créant des synergies entre les produits de ses trois entreprises, le Groupe vise la place de leader européen sur le secteur de la piscine, tout en développant le domaine du loisirs des centres de loisirs, avec des logiciels destinés à la restauration rapide et à des activités bien précises.

