GutyCare : la plateforme modulaire spécialisée en gastroentérologie et immunologie

Cette plateforme de soins de santé à domicile utilise des technologies de pointe pour surveiller les signes vitaux des patients, suivre leur traitement médicamenteux et fournir des soins personnalisés en temps réel. GutyCare met à disposition des modules d’accompagnement, notamment un dispositif de suivi thérapeutique digitale qui permet d’automatiser et “gamifier" un programme d'accompagnement paramédical. Celui comprend un suivi thérapeutique, nutritionnel et psychologique. « En cas de besoin, les patients peuvent également utiliser la messagerie pour communiquer avec leur équipe de soins de santé, planifier des rendez-vous et recevoir des rappels de médicaments. »

GutyCare.com a également développé un système de surveillance de la rechute pour prévenir et envoyer des alertes à l'équipe de soins de santé. Cela permet aux patients de vivre de manière autonome tout en étant en sécurité. « Notre programme de suivi dans l’application permet au patient de suivre son programme paramédical et à chaque période X, nous récoltons des données afin de prédire les rechutes et les complications des patients. »

Une plateforme modulaire au service des patients en temps réel

GutyCare assure une interface de suivi pour les médecins et récupère des données en temps réel pour une surveillance des patients en toute circonstance. Son équipe de professionnels de la santé hautement qualifiés et expérimentés travaille en collaboration étroite avec les patients atteints de pathologies digestives chroniques pour leur fournir une meilleure qualité de vie et anticiper en cas de rechute.



La société est aussi engagée dans la recherche et le développement de nouvelles technologies pour améliorer encore la qualité des soins de santé à domicile. Elle a déjà collaboré avec des universités et des centres de recherche pour développer de nouvelles solutions et est toujours à la recherche de partenariats pour faire avancer sa mission. À ce jour, ce sont près de 15 établissements de santé qui travaillent en étroite collaboration avec la plateforme.

En somme, GutyCare est une entreprise novatrice qui utilise la technologie pour offrir des soins de santé à domicile personnalisés et de qualité supérieure. « Nous réalisons actuellement des études cliniques pour montrer l’impact de la qualité de vie qu’apporte notre dispositif au patient. Nous souhaitons obtenir le remboursement de ce dispositif par la sécurité sociale. »



