FL Executive Search : Plus de 15 ans d'expertise en chasse de têtes et recrutement

François Lebailly, le fondateur de FL Executive Search, possède une vingtaine d'années d'expérience dans le domaine des ressources humaines. Fort de ses compétences acquises en développement international des entreprises, il a décidé en 2009 de se lancer en tant que consultant indépendant. Aujourd'hui, François et son équipe de trois collaborateurs proposent un savoir-faire étendu et une méthodologie éprouvée pour cerner les besoins des entreprises et les attentes des candidats.

Grâce à la digitalisation, FL Executive Search travaille avec des candidats du monde entier, tout en privilégiant une approche traditionnelle et artisanale. Chaque candidat est traité de manière personnalisée, depuis la prise de contact jusqu'à l'intégration dans l’entreprise durant la période d'essai. Le cabinet retravaille également le CV des candidats pour maximiser leurs chances de réussite et créer un lien solide entre eux et les entreprises clientes. À ce jour, plus de 600 candidats ont été présentés sur 200 missions réalisées.

Une méthodologie de pointe, et une approche artisanale

FL Executive Search se concentre sur des profils de haut niveau, avec de solides compétences et expériences dans leur domaine. Les profils recrutés se situent généralement entre 150 000 et 250 000 € de rémunération annuelle, d'où l'importance accordée au côté relationnel dans ce type de processus. Fort de plus de 15 ans d'expérience, le cabinet fait preuve d'un véritable savoir-faire en matière de recrutement et d'appétence pour le relationnel qui séduit des candidats aux quatre coins du monde. Candidats qui deviennent par la suite eux-mêmes clients auprès de FL Executive Search.















Ce cabinet de chasse travaille bien évidemment sur les compétences d’un profil, mais avant tout sur la motivation du candidat pour rejoindre le projet proposé. FL Executive Search ne fait aucune discrimination, en termes d’âge, de sexe ou d’origines culturelles, aucun critère ne peut freiner une recherche et la présentation d’une candidature. « Nous souhaitons trouver les candidats qui correspondent à 100 % aux besoins des entreprises et aux postes proposés. »

Un cabinet proche de ses clients et candidats

Les valeurs de qualité, de personnalisation et de démarche artisanale sont au cœur de la réussite de FL Executive Search. De nombreux candidats présentés sont d'ailleurs devenus clients, témoignant de la compréhension des besoins, de l'approche, de l'écoute et du suivi de l'intégration de ces profils. Depuis sa création, le cabinet a réalisé plus de 200 missions de chasses et évalué plus de 1500 candidats.

Pour 2023, FL Executive Search poursuit son engagement envers la qualité, l'avenir des candidats motivés et le développement des entreprises. Le cabinet continue à satisfaire les deux parties tout en démontrant que son savoir-faire perdure, permettant ainsi à de nouvelles entreprises de faire appel à FL Executive Search pour trouver les bons candidats au bon moment, ceux qui leur ressemblent.

Contact :

site : https://www.fl-executivesearch.com/

téléphone : +33 (0)6 82 43 76 36

email : f.lebailly@fl-executivesearch.com

adresse : 38 Rue de Berri, 75008 Paris











L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info