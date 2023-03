École Hexagone, la Grande École de la souveraineté numérique

De nombreux étudiants viennent chaque année se former du post bac jusqu’au bac+5 avec différents parcours dans l’informatique dans les deux campus de l’école Hexagone. « De Versailles à Clermont-Ferrand, on accueille de nombreux passionnés chaque année. L’école hexagone propose un concept innovant, celui de l’internationalisation, avec des groupes de travail mixte sur tous les points, mais toujours dans l’approche humaine.»

Grâce à son ADN fort, l’école hexagone développe une réelle souveraineté numérique et permet aux étudiants français de se former aux produits français. « On a donc pensé qu’il fallait créer des cursus académiques en partenariat avec les industriels et les éditeurs français, ainsi garder le contrôle des données, soumis à nos lois. » En rentrée normale ou décalée, il est possible d’étudier du bachelor jusqu’au master. Du tronc commun à la spécialisation, l’étudiant peut choisir parmi 3 masters différents. Le premier s’identifie à un master pluridisciplinaire, qui permet d’étudier le système informatique dans sa généralité.

Le second s’identifie à l’intelligence artificielle parmi tous les métiers possibles. Enfin, l’école hexagone propose un master en cyberdéfense.

Des formations adaptées et un accompagnement sur mesure

En formant les jeunes localement, aux technologies françaises, l’école hexagone leur permet de devenir des ambassadeurs des industries françaises. 80% des cours se font en pratique et présentiel « Nous proposons aussi une prépa intégrée, du lundi au vendredi.»

De plus, les étudiants peuvent intégrer une alternance sous le format 2 jours en école et 3 en entreprise. L’entreprise leur permet aussi de devenir plus responsable, tout en leur apprenant véritablement le métier.

En fin de master, ce sont 80% des alternants qui signent un CDI avant même d’avoir obtenu leur diplôme. « On est en partenariat avec des entreprises françaises, spécialisées dans le monde informatique.» L’école hexagone est petit à petit en train de s’étendre aux quatre coins de l’Europe, et devrait d'ici à la rentrée prochaine proposer aussi bien de nouveaux masters mais aussi de nouveaux campus. « Nous sommes en train d’ouvrir un master qui concerna toutes les villes connectées, et l’informaticien deviendra l’architecte de la vie de demain.»

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info