DenAvel : créateur d’opportunités pour les demandeurs d’emploi et les entreprises

Tout est né en février 2021 grâce à Romain Vrignaud passionné des relations humaines. Après quatre ans passés au cœur du secteur du recrutement, cet autodidacte décide de se lancer dans l'entrepreneuriat et crée DenAvel. Issu du mot breton “Den” qui signifie Homme et “Avel” pour l'opportunité, l’objectif de cette agence est de mettre en relation la bonne entreprise avec le bon candidat.

À ce jour, elle propose des offres d’emploi dans 4 secteurs d’activités qui sont : les métiers de l’environnement, les métiers de l’énergie (BTP), mais aussi l’IT et les métiers de l'ingénierie.



Tout commence grâce à une entreprise et un candidat, sans faire prévaloir plus l’un que l'autre, DenAvel travaille sur du sourcing auprès des deux parties.

L’ensemble du processus est centralisé auprès d’un seul et même interlocuteur afin de permettre une totale transparence. De manière simple et efficace, chaque candidat est mis en relation avec l’entreprise qui correspond le mieux à son profil. Tout est une question de similarité et de correspondance des besoins. Pour cela, les meilleurs outils sont mis à disposition des deux protagonistes. C’est-à-dire que les entreprises et les candidats externalisent leur demande pour permettre à DenAvel de gérer la mise en relation. En effet, de la rédaction de l’annonce à sa publication, en passant par le traitement des profils et de l’organisation des entretiens, rien n’est lésiné.

Simplifier le processus parfois fastidieux pour les entreprises et les candidats

Le principe est d’automatiser des tâches dites chronophages, car pour bien trop d’entreprises le processus peut s’avérer long et fatiguant. Idem pour les candidats qui perdent rapidement leur motivation parfois au vu des missions demandées dans une annonce. DenAvel offre donc son expertise pour trouver le bon candidat pour la bonne entreprise.



Une fois le profil sélectionné, la motivation validée et les disponibilités établies, l’agence transmet l’ensemble des échanges aux RH qui prennent le relais, et finalisent la candidature. Enfin, la dernière étape de ce processus, c'est l’onboarding, c’est-à-dire qu’une fois le contrat signé, DenAvel continue de suivre le candidat durant sa période d’essai. En somme, DenAvel accompagne du début à la fin pour permettre une bonne intégration.



Aujourd’hui, il est difficile de manière générale de trouver un emploi adapté à ses besoins et un candidat réellement motivé. C’est pourquoi les équipes prennent à cœur de mener à bien l’ensemble du processus, pour permettre de fidéliser les entreprises partenaires.



Toutefois, dans ce travail de fond, il arrive parfois que cela ne matche pas entre le candidat et l’entreprise. Ainsi, DenAvel s’engage à ne facturer ce recrutement qu’à moitié, et à retrouver au plus vite un profil adéquat pour l'entreprise.

L’objectif d'ici à 2025 serait que DenAvel s’ouvre vers de nouveaux secteurs de recrutement, notamment dans l'industrie. En somme, se développer davantage et s’étendre à l'échelle nationale via l’ouverture de nouvelles agences.



