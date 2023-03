Deep Block : la legaltech au service des entreprises

Créée en 2017 cette Legaltech assure 80% de ses services en mode SaaS et intervient pour 20% en qualité d’ESN. « Nous comptons 19 collaborateurs basés à Paris et Région-Parisienne. » Deep Block utilise sa propre technologie « Blockchain » nommée OpenLogs pour sécuriser les contenus sensibles et juridiques. « Lors de ma rencontre avec Jean-Philippe TOUATI, nous nous sommes rendu compte qu’il fallait faire passer une étape au secteur du Droit à l’aide des nouvelles technologies.» C’est ainsi que Deep Block s’inscrit comme entreprise de confiance au sein des organisations.

Deep Block intervient dans toutes les organisations pour sécuriser, fluidifier les workflows qui manquent encore de lien logique avec la vie réelle des utilisateurs et apporter un module de traçabilité autour de sa technologie Blockchain, qui agit comme un moteur de preuve.

Un modèle de signature électronique conçu sur-mesure et transparent

VitalSign est LA solution SaaS qui permet aux entreprises de produire des formulaires de collecte et de générer des documents sécurisés qui sont ensuite adressés aux destinataires signataires. L’intégralité de ces documents sont alors scellés dans le respect du règlement eIDAS. La prochaine étape est la mise sur le marché de la solution de Signature Qualifiée eIDAS à Distance qui permet un enrôlement en ligne en 3 minutes.

« Les acteurs historiques ont joué de ce flou artistique pour proposer des tarifs illisibles. Nous souhaitons être le free de la signature électronique Qualifiée à Distance, Simple et transparente, on ne survend pas quelque chose qui n'existe pas. »



Deep Block a noué des partenariats solides avec des experts dans leurs domaines respectifs, afin d’affiner la mise au point de ses différentes verticales SaaS et propose des solutions véritablement innovantes, dont voici la liste :

1ère Blockchain Juridique de France depuis 2018 et créatrice d’une suite logicielle de composants en SaaS :

- VitalSign, Signature Electronique Augmentée eIDAS

- VitalSign, Signature Qualifiée à distance eIDAS (Nouveauté 2023)

- VitalKeys, Module de Signature Qualifiée sur supports Physique eIDAS

- VitalPay, Paiement SEPA Express

- VitalCapital, Dépôt de capital sans compte bancaire, à l’acte

- VitalMETA, Décarbonations 3D

- VitalCM, Contract Management

- VitalData, La data pour prédire le closing de deal

- VitalFacture, OD – Opérateur de Dématérialisation des e-factures full SaaS personnalisé

- VitalSAE, Système d’Archivage Electronique à valeur probante

- OpenLogs, Registre Décentralisé – Blockchain commutative



Deep Block est également une entreprise multi-récompensée :

Trophée d’Argent « du Droit Corporate » 2018 et 2019

Prix du Prestataire Juridique 2019

Trophée d’Argent « Meilleure Legaltech Contract-Management » 2021

Lauréat Palmarès du droit « Legaltech Blockchain & Signature Electronique » 2021

Trophée d’Or de la Legaltech Corporate moins de 5 ans 2021

Lauréat Palmarès du droit « Signature Electronique » 2022

Trophée d’Argent du Service de l’Assuré « Trophée de l’Assurance » 2022

Legaltech Experts of the Year – France « Legal Awards Winner » 2022

Legaltech Experts of the Year – France « Corporate America Today – Annual Awards » 2023

https://deepblock.eu

https://vitalsign.fr

https://vitalcapital.fr



