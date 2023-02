CISLED : concevoir la lumière de manière innovante et sur-mesure

Inscrit comme expert référent dans la conception et l’intégration de solutions d’éclairage LED sur-mesure et de haute performance, CISLED impose son savoir-faire et accompagne les professionnels dans la bonne compréhension de leur besoin. « J’ai toujours la tête dans la lumière, d’ailleurs j’ai commencé ma carrière dans une entreprise de fabrication d’écrans synoptiques industriels à base de LED. C’est vous dire à quel point cette passion m’anime» raconte Laurent Guillon.

Avec les années, il développe une réelle curiosité pour les dernières technologies mais surtout une véritable aisance technique pour l’électronique. CISLED se fait un nom auprès de nombreuses entreprises et accompagne tous les professionnels qui souhaitent intégrer de la lumière à haut rendement dans leur produit. Vous avez forcément vu un de ses produits sans le savoir ; que ce soit dans un luminaire, une vitrine réfrigérée, des nez de marche dans les cinémas, des portiques de sécurité dans les aéroports et bien d’autres encore.

Une gamme de produits et services pour répondre aux besoins des professionnels

« On a autant de produits que de clients, ainsi ils viennent nous voir avec une problématique bien précise à laquelle nous répondons avec minutie.» Grâce à son bureau d’études, CISLED a la maîtrise de la conception à la fabrication du circuit lumineux à LED, qu’il soit rigide ou souple. Ce savoir-faire lui permet d’innover sans cesse. Pour preuve, la feuille souple à LED découpable, nommée FLEXALED ® (Brevet n° 15 60748) qui permet de composer soi-même sa propre solution lumineuse en fonction de la forme de son support et de son besoin en lumière. Sensibles aux nouveaux enjeux énergétiques, l’ensemble de ses produits sont éco-conçus. Au service de ses clients, la société propose également des KITS LED prêts à poser (très prisés par les agenceurs mais également chez les industriels.)

CisLED sous-traite l’intégralité de ces circuits à LED rigides sur le territoire français. «L’ensemble de nos produits est contrôlé par notre bureau d’étude avant livraison, nous misons uniquement sur de la haute efficacité énergétique et tous nos produits sont conformes à la nouvelle règlementation sur l’étiquetage énergétique (EPREL) mis en application depuis le 1er septembre 2021.» Ces produits sont par ailleurs garantis 7 ans



Une collaboration avec l’entreprise COLAS

« On a commencé à développer des projets d’envergures avec l'entreprise COLAS il y a déjà 5 ans ». Conseils et développement, CISLED réalise des prototypes et circuits à LED sur mesure pour la société COLAS. Elle participe notamment au projet FLOWELL (système de marquage lumineux dynamique intégré dans la chaussée) ».

Perspectives

Après son déménagement en 2022 à Thouaré sur Loire près de Nantes, CisLED a intégré des locaux construits sur mesure, mieux adaptés à son activité.

En 2023, l’entreprise qui vient de rejoindre la FRENCH FAB ne compte pas s’arrêter là et poursuit sa croissance. En effet, une nouvelle ligne de production devrait voir le jour au cours de l’année permettant ainsi de rapatrier sur le territoire français la fabrication des rubans LED. De la conception, la production, à l'installation, ainsi la boucle sera bouclée.