Automobile : le classement des radars les plus efficaces

Ce week-end, la zone A termine ses vacances scolaires d'hiver, alors que la zone C vient de les commencer. Il y aura donc du monde sur la route, et les radars seront de sortie. Mais lequel de ces dispositifs de contrôle du respect des limitations de vitesse est le plus performant ?

Grâce au bilan officiel des infractions en 2021, publié récemment, le site Auto-Plus a établi le classement des radars qui flashent le plus d'automobilistes. Le radar autonome arrive en première place. Il s'agit d'une machine qui change régulièrement d'emplacement. On l'appelle "autonome", car elle fonctionne sur batteries avec au moins cinq jours d'autonomie. Le radar autonome est généralement installé près des zones de travaux.

En 2021, les 280 radars autonomes en activité ont été activés presque 4 millions de fois, soit en moyenne 14.000 flashs par radars. Un résultat qui devrait encore augmenter dans les prochains mois, puisque le nombre de radars autonomes va être porté à 600 fin 2023. Dans le classement réalisé par Auto-Plus, le radar fixe occupe la deuxième place, et le radar tourelle, installé au bout d'un mât, la troisième.

