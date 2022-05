Artelink, la plateforme des ingénieurs en freelance

Très répandu dans le secteur des technologies de l’information (IT), le freelancing commence à s’emparer du monde de l'ingénierie. Selon les dernières études menées par l’Observatoire Paritaire des métiers de l'Informatique, de l'Ingénierie, des Études et du Conseil (OPIIEC), le nombre de freelances a doublé entre 2017 et 2020 (15 000 contre 31 000), jusqu’à atteindre 40 000 ingénieurs indépendants l’année dernière. Cette augmentation progressive va même s’accélérer, puisque 100 000 freelances sont attendus en 2025, pour un million d'ingénieurs en France. Parti de ce constat, Nicolas Bertrand a fondé, en collaboration avec Artelia, la troisième société d'ingénierie européenne, Artelink, qu’il définit comme étant « une plateforme d'intermédiation entre des ingénieurs freelances du monde de la construction et des sociétés de construction en Europe ». Aujourd’hui, la société lancée en 2021 met en relation environ 500 ingénieurs indépendants avec des grandes entreprises, comme Vinci, Artelia ou Total.

Ces ingénieurs veulent jouir de la liberté qu’offre le travail en indépendant, mais également d’une rémunération en moyenne plus élevée. D’autant plus que, selon Nicolas Bertrand, « l'ingénierie se prête particulièrement bien au freelancing, au même titre que l’IT, car les missions sont souvent longues, sans creux d’activité ».



Des profils sélectionnés avec rigueur

Artelink s’intègre parfaitement dans cette mouvance du freelancing, en rassemblant des ingénieurs spécialisés dans le bâtiment, dans les infrastructures et dans l’énergie. Ils ont en moyenne 17 années d’expérience, avec parfois une mobilité à l’international. Pour ce faire, la plateforme mêle technologie et présence humaine, en bénéficiant des ressources humaines du mastodonte qu’est Artelia. « On effectue une double validation entre nos équipes commerciales, de formation d’ingénierie, et les équipes RH d’Artelia. On peut alors dénicher des freelances qui ont le profil le plus en adéquation avec les besoins et les attentes de l’entreprise qui recherche un ingénieur », ajoute Nicolas Bertrand. La plateforme d’Artelink centralise également un maximum d'outils de facturation, de comptabilité et de contractualisation.



Dans un secteur en plein développement, Artelink cherche maintenant à s’adresser à tout le marché français afin d’être référencé auprès des plus grosses sociétés du bâtiment, avant de s’implanter auprès d’entreprises européennes. Artlink vise également des marchés particulièrement attractifs comme les marchés africains et asiatiques. D’autant plus que de nombreux ingénieurs freelances ont déjà une expérience à l’étranger.

