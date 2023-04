Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels : l’acteur du développement économique des territoires

Bertrand Blanpain, Président du Directoire d'Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels nous raconte :

Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels est une banque à taille humaine qui accompagne les acteurs économiques du développement des territoires. Au plus proche de leurs clients, dirigeants et élus locaux, les 500 collaborateurs déploient des solutions sur mesure pour soutenir le dynamisme local et encourager les transitions environnementales et sociétales. Forte de son ADN mutualiste, Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels bénéficie de la solidité du Crédit Mutuel Arkéa, groupe territorial, coopératif et innovant qui réunit les fédérations de Crédit Mutuel de Bretagne et du Sud-Ouest ainsi qu'une quarantaine de filiales couvrant tous les métiers de la sphère bancaire et de l’assurance.



Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels au cœur des transitions environnementales et sociales

Entreprise à mission depuis mai 2022 et premier groupe bancaire à se doter en 2019 d’une « raison d’être », le Crédit Mutuel Arkéa place les transitions ESG au cœur de sa stratégie. Par souci d’exemplarité, il a été le 1er groupe français à se doter d’une méthodologie unique permettant de calculer sa performance globale afin de convertir en euros les impacts extra-financiers de certaines de ses activités.



Dans cette logique, Arkéa Banque Entreprises & Institutionnels est convaincue qu’elle a un devoir de responsabilité vis-à-vis de ses clients et de toutes ses parties prenantes. La banque a été pionnière en lançant en février 2020 les premiers prêts à impact accessibles dès 2 millions d’euros auprès des PME et ETI et des collectivités. Objectif : accompagner les transformations sociétales et environnementales en couplant financement bonifié et accompagnement stratégique. Avec plus de 170 dossiers pour 850 M€ d’encours, « Arkéa PACT » rencontre un véritable succès.

Parallèlement, elle a créé une direction de la transition environnementale et recruté des experts ESG afin de pouvoir répondre aux enjeux de ses clients en matière de transition énergétique. Autre avancée majeure pour la banque : le resserrement de toute son offre de placement autour d’une seule gamme de produits responsables.

Nouvelle illustration de l’engagement d’Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels en matière de Responsabilité Sociale d’Entreprise (RSE) : la banque a demandé à l’agence indépendante d'analyse extra-financière EthiFinance d’évaluer sa politique ESG (environnemental, sociétal, gouvernance) et de dégager des leviers de progression. Ce faisant, la banque se soumet au même processus que ses clients lorsqu’ils souscrivent un prêt à impact. Le bon score obtenu, 87/100, la positionne largement au-dessus du benchmark établi par EthiFinance sur son secteur dont la note moyenne s’établit à 69/100.

Les équipes d’Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels sont convaincues que c’est en s’emparant maintenant du sujet et en multipliant les actions concrètes qu’il sera possible d’avancer de façon individuelle et collective dans la bonne direction.

