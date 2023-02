Arduenna Organic Gin : la saveur de la Belgique mise en bouteille

Né d’une parfaite association entre une amitié, une passion et une région, Martin et François ont su créer un gin de qualité avec des ingrédients bio. En effet, l’idée étant de créer un spiritueux de qualité, mais qui ressemble à leur lieu de vie. Aussi, l’association fut, bien que surprenante, un réel succès ! « On voulait quelque chose de local, de représentatif, de significatif mais surtout de savoureux. On a voulu mettre l’élégance de notre région en bouteille. » confie Martin.

Arduenna, c’est un savoir-faire, mais surtout un condensé de saveurs. « Issu d’ingrédients locaux, l’objectif était de mettre ce qu’on détient sur le territoire des Ardennes dans une bouteille. On voulait une logique dans notre développement. » raconte Martin. Son parfum doux et subtil est réalisé grâce à la parfaite association entre la mirabelle, le sapin frais et la fleur de sureau . Rond, soyeux mais aussi épicé, il a été dosé à la perfection par le fin palet de François Xavier Simon second chef de Pierre Gagnard. En effet, sa sensibilité et son expérience offrent un parfait mélange pour un gin complexe et authentique, pour le plus grand plaisir de ses consommateurs.

Des produits créés par des passionnés, distribués par des professionnels

Authentique jusqu’au bout, Arduenna est aujourd’hui distribuée dans toute la Belgique et le Luxembourg, uniquement dans des cave et des magasins bio. En effet, cette marque 100% bio veut garder une éthique jusqu’à sa vente. Un service de qualité premium, qui permet au consommateurs et aux curieux de déguster le gin avant son achat. « Il était important pour nous de mettre cette bouteille au cœur du savoir-faire des cavistes et professionnels et donc d'offrir une dégustation. » Une image de valeur qu’Arduenna souhaite véhiculer.

Tous les ingrédients sont minutieusement sélectionnés et proviennent de fournisseurs belges, y compris la distillerie. En effet, Arduenna a souhaité s'associer avec une distillerie de référence. Rademacher, détenue par la 6ᵉ génération était pour Martin et François le lieu propice pour mettre en bouteille l’art de l’Ardenne. Au-delà d’un savoir-faire, c’est un véritable esprit familial qui s’en dégage, à l’écoute des clients. Ainsi, Arduenna offre à ses clients une bouteille remplie de richesses authentiques et locales. « On travaille les recettes avec eux au cœur des distilleries, s’associer avec eux était une logique, on voulait que tout soit lié avec l’Ardenne. » conte Martin. Les bouteilles quant à elles sont réalisées par un artisan maître du verre en Italie. Stylisées avec goût et finesse, elles sont aussi élégantes que les saveurs d’Arduenna.



Un savoir-faire félicité et récompensé



Arduenna propose aujourd’hui une bouteille de gin s'inspirant de l’élégance et la fraîcheur de l’Ardenne. Celle-ci a été récemment saluée et récompensée pour son excellence, en effet élue “Gin de l’année 2022 à Londres”, Arduenna s’inscrit comme une marque de référence.



Une année qui démarre fort donc pour les deux amis, qui souhaitent très rapidement s'installer sur d’autres marchés et développer une gamme complète. Passionnés de spiritueux, ils songent à offrir à leurs consommateurs de nouvelles saveurs, des nouvelles surprises, pour encore plus de plaisir.



NB : L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.