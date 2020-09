publié le 08/09/2020 à 17:32

Apple donne rendez-vous au public la semaine prochaine pour découvrir l'iPhone 12. Le groupe informatique américain a officialisé ce mardi 8 septembre la tenue de sa traditionnelle keynote de rentrée. La conférence aura lieu le mardi 15 septembre à 19 heures (heure française).

Crise sanitaire oblige, l'événement sera diffusé en streaming depuis l'Apple Park au campus du groupe. Il s'agira de la seconde keynote dématérialisée d'Apple après la conférence WWDC en juin.

La conférence devrait principalement être dédiée à la présentation de l'iPhone 12, le premier de la marque à être compatible 5G. Quatre modèles sont attendus, avec deux tailles d'iPhone 12 et deux versions Pro et Pro Max équipées d'un triple capteur photo et vidéo amélioré taillé pour la 3D et d'un écran rafraîchi à 120 images par seconde gage d'animations plus fluides.

Les quatre modèles devraient proposer un design rappelant l'iPhone 4 avec des bords bien droits et des bordures plus fines. Apple devrait aussi étrenner un nouveau coloris bleu foncé, comme le suggère le visuel de l'invitation envoyée à la presse.

La prochaine keynote aura lieu le 15 septembre à 19 heures Crédit : Apple

Outre les nouveaux iPhone, Apple devrait profiter de l'événement pour lever le voile sur la sixième version de l'Apple Watch et confirmer toutes les nouveautés d'iOS 14 avant de déployer la mise à jour pour le grand public. Un nouveau modèle d'iPad Air et les AirTags pourraient également être de la partie. Les annonces seront à suivre en direct sur RTL.fr à partir de 19 heures.